Ingrid Coronado sobre sus conflictos legales con Anna Ferro: ‘El sol ya salió’

Con nuevos bríos, Ingrid Coronado asume esta etapa que ha implicado una especie de resurgimiento. La presentadora cerró un importante ciclo al despedirse de su programa de radio para emprender su regreso a la televisión después de varios años, esta vez como conductora de la emisión matutina Sale El Sol. A la par, se ocupa de atender aspectos personales de importancia, como el de su conflicto legal contra Anna Ferro, viuda de su exesposo, Fernando del Solar, y a quien reclama la devolución de un departamento que, según afirma, es parte de un fideicomiso creado para sus hijos.

Ingrid Coronado se siente motivada por su nueva etapa profesional.

Ingrid, optimista ante la situación

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Ingrid concedió una entrevista al interior del foro televisivo de Sale El Sol, espacio en el que fue cuestionada sobre cómo va todo con el tema de la demanda contra Anna Ferro para luchar por la herencia de sus hijos. “Finalmente la vida me ha demostrado que cuando uno trabaja con el corazón al final sale el sol…”, dijo sonriente la también emprendedora, declaraciones retomadas por el reportero Ernesto Buitrón para su canal en YouTube.

A pregunta expresa sobre cómo podrían afectarle las acciones de Ferro en su contra, ahora en esta nueva etapa tras su regreso a las pantallas, Ingrid respondió con seguridad, asumiendo todo con calma. “Yo creo que ahora tengo la oportunidad de demostrar todos los días quien soy y lo voy a hacer a través de mi trabajo, a través de lo que sé hacer, a través de lo que he trabajado a lo largo de los últimos años, y siento que ahora estoy regresando más preparada para que pueda abrir más mi corazón y que la gente en casa pueda conocerme cada día más…”, expresó. Ante la insistencia de los comunicadores por saber si ya recuperó su casa, respondió: “Eso sigue igual, pero yo siento que el sol ya salió, sí…”.

Ingrid Coronado se mantiene optimista ante las circunstancias.

Defiende el patrimonio de sus hijos

En octubre de 2022, Ingrid hizo públicas sus diferencias con Anna Ferro, pues asegura que la viuda de Fernando del Solar habita de manera ilegal el inmueble que el fallecido conductor incluyó en un fideicomiso para sus hijos. Posteriormente, en febrero de este año, Coronado reveló en entrevista con Ventaneando que seguía en pie, luchando por recuperar el patrimonio de su ex. “Yo no soy una persona que tira la toalla y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Yo cuando deseo algo y sé que es algo justo y que es para el bien, principalmente de mis hijos, siempre estaré haciendo lo correcto y ahora sí que: ‘A mí que me esculquen’…”, dijo en ese momento. Ferro también ha revelado en entrevista con la emisión antes citada que ha ya sido notificada para desalojar el inmueble, aunque espera que todo se realice con apego a la ley.

Ingrid Coronado ha asegurado que defenderá el patrimonio de sus hijos.

En otro momento, Ingrid también negó que Del Solar haya heredado a Ferro el inmueble como ella asegura. “Pues un departamento de un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo…”, dijo para Ventaneando en marzo de este año. Así mismo, cuestionó el proceder de algunos litigantes ante situaciones como esta. “Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero…”, explicó la presentadora.