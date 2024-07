Ingrid Coronado revela que por miedo ha callado sobre su separación de Fernando del Solar

El pasado sentimental de Ingrid Coronado quedó marcado por la polémica separación de su entonces esposo, el ahora fallecido Fernando del Solar, y con quien tuvo dos hijos. A lo largo de varios años, la conductora de televisión enfrentó una batalla legal que, según afirma, fue desgastante, pues debido a esa situación los señalamientos y el acoso mediático ocurrieron de manera incesante. Aunado a ello, la presentadora confiesa que debió guardar silencio por temor a las represalias, pues lo más importante, afirma, es poder proteger a sus hijos de cualquier circunstancia, incluso si se trata de evitar que sean apartados de su lado.

© @ingridcoronadomx Ingrid Coronado habló como pocas veces de su ruptura con Del Solar.

El testimonio de Ingrid

A corazón abierto, Ingrid concedió una entrevista al programa televisivo del que es conductora, Sale El Sol, en el que habló de este capítulo de su vida personal, revelando la razón detrás de ese silencio que ha mantenido desde hace mucho tiempo. “Ha valido la pena callar las cosas que afectaban a mis hijos, eso siempre va a valer la pena, cualquier cosa que yo haga para protegerlos a ellos, para proteger su corazón, para proteger su mente, siempre va a valer la pena…”, explicó la también conferencista en la charla con el programa.

A raíz de esa situación, también ha reflexionado sobre el rumbo que pudo haber tomado si su manera de proceder hubiera sido otra. “Fui mal asesorada, en su momento a mí me dijeron que callara, que no era bueno que dijera las cosas y hoy en día sí creo que fue un gravísimo error…”, explicó en la reveladora conversación, en la que se dejó ver conmovida y al borde del llanto.

© Getty Images Fernando del Solar e Ingrid Coronado en 2010.

La demanda de divorcio

Al profundizar en sus palabras, Ingrid también habló del procedimiento legal que se pudo en marcha en su momento, y de lo duro que fue vivir esa situación. “Cuando a mí me llegó la demanda de divorcio era una demanda aniquiladora, pero a partir de ese momento yo decidí que iba a hacer todo lo que la juez me pidiera que hiciera. La instrucción número uno era no hablar…”, contó, pues asegura tuvo temor de que ella o sus hijos sufrieran las represalias. Sin embargo, Ingrid recuerda cómo del otro lado, esa regla no se cumplía. “El problema es que hubo quien no respetaba esa instrucción y yo le llevaba las revistas, le llevaba la información. Se supone que tenía que haber una penalización incluso económica, la cual nunca dictó y extendió un juicio ocho años. Extender un juicio es extender una situación emocional durante ocho años y eso es lo que no es justo…”.

La razón detrás de su silencio

A pesar del tiempo transcurrido desde su separación de Fernando del Solar, Ingrid asegura que ha asumido la postura de guardar silencio, pues existe una razón muy importante para ella. “No lo he dicho por miedo, porque una juez tiene todo el poder de hacer justicia o de no hacerla. Y para mí la idea de, por ejemplo, perder a mis hijos, es algo que no he querido ni pensar. Esa juez no hizo su trabajo y me tuvo a mí con las manos atadas… Cuando yo iba al juzgado eso se convertía en una nota para la revista y (le dije): ‘Mi carrera ya no aguanta más, si me siguen lanzando esas bombas mediáticas mi carrera no va a aguantar, y con mi carrera es con lo que se pagan los recursos y la alimentación de mis hijos porque él no está pagando’. Y ella me dijo: ‘Yo no estoy aquí para ayudar a nadie, yo estoy aquí para hacer justicia’…”, explicó.

© @ingridcoronado Ingrid Coronado afirma que hará todo por proteger a sus hijos.

En la charla, Ingrid también se sinceró sobre los señalamientos que ha enfrentado desde entonces, y cómo esta situación ha afectado su carrera. “Cualquier cosa que yo haga se me ha atacado, y yo tengo una tarea muy clara, que es sacar adelante a mis hijos, y a lo mejor en muchas ocasiones mucha gente me ha dicho: ‘Qué importa lo que digan de ti’, y esto no es un asunto de ego, es un asunto que lo que digan de mí está ligado a mi trabajo y mi trabajo está ligado a los recursos para darle de comer a mis hijos, que son lo más importante…”, afirmó.