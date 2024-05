Christian Nodal habla de su pasado romance con Belinda: ‘Trascendió a cosas que me hicieron daño’

A mediados de 2020, Christian Nodal y Belinda iniciaron uno de los romances más recordados del espectáculo mexicano. La historia entre ambos tomó tal fuerza, que al siguiente año se comprometieron en matrimonio, una promesa de amor imposible de concretar a raíz de las diferencias personales que sostuvieron. Desde ese momento, la expareja optó por el hermetismo, dejando en la incertidumbre a todos aquellos que desearon conocer a fondo las razones de su mediática ruptura. Ahora, a cuatro años de ese episodio, Nodal ha tomado la decisión de hablar como pocas veces, para expresar así el daño, según afirma, que le provocó ese suceso personal.

©GettyImages



Christian Nodal se sinceró con Jorge Ramos sobre varios aspectos de su vida.

Nodal recuerda su polémico romance

Abierto a compartir aspectos de su vida personal, Christian Nodal concedió una entrevista a Jorge Ramos para su programa en Univision, Aquí y Ahora. En ese espacio, el reconocido periodista fue directo y recordó a su famoso entrevistado el momento en que hizo pública su relación con Belinda, algo poco usual en él. A pregunta expresa sobre si eso le había hecho daño, Nodal respondió: “Trascendió a cosas que sí me hicieron mucho daño y todo pasa por algo en la vida…”, dijo el cantante, quien de igual manera prefirió ser muy reservado al abordar este episodio de su historia personal, uno de los más comentados entre el público que sigue de cerca su trayectoria.

A partir de lo vivido con Belinda, el intérprete reconoce que pudo atesorar un aprendizaje que le permitió tener claridad sobre sus decisiones futuras. “Yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, entendí que nunca más volverá a ser…”, expresó. Sin embargo, Nodal prefirió no entrar en detalles, seguro de que la experiencia atesorada a partir de ese fallido romance es lo más valioso hasta este momento. “Es como dicen: ‘No importa si no sabes que quieres, mientras sepas lo que no quieres…”, dijo durante la charla, dispuesto a compartir aspectos poco antes abordados en una charla para la televisión.

©@lavoztvazteca



Christian Nodal y Belinda sostuvieron un romance que inició a mediados de 2020.

No desea cometer el mismo error

A propósito de su charla sobre Belinda, Jorge Ramos le preguntó a Nodal a qué se refería cuando dice que no desea que se repitan ciertas cosas, a lo que el músico respondió con ambigüedad. “Que no se repitan cosas, cuestiones, errores, lo que sea. No volver a repetirlos jamás en la vida…”, dijo en la plática. Mientras tanto, Nodal parece haber pasado la página de ese suceso que en su momento acaparó titulares, refugiándose ante todo en su faceta como cantante y compositor.

©GettyImages



El cantante afirma que no volverá a cometer los mismos errores.

En perspectiva, Nodal tiene claro el rumbo que desea seguir en el aspecto sentimental. Hoy, vive feliz junto a su pareja, la cantante argentina Cazzu, con quien además cumplió el sueño de convertirse en papá. De hecho, su hija Inti le ha dado el privilegio de conquistar cierta estabilidad de la cual se siente orgulloso. “(Inti me ayudó) a ir mucho más relajado, a pensar bien lo que voy a hacer. Me ayuda mucho en todos los aspectos, la veo y me siento lleno…”, afirmó.