Belinda se pronuncia sobre la separación con Christian Nodal: ‘Me duele y mucho’

Belinda y Christian Nodal están en boca de todos desde que el pasado fin de semana el cantante confirmara los rumores sobre una crisis en su relación. Nodal aseguraba que habían decidido separarse y romper el compromiso de boda que tenían, y mientras él incluso respondía a los comentarios de los internautas en las redes sociales, ella había optado por mantener el silencio sobre el tema, hasta hoy.

Con el mismo formato que Nodal, Belinda publicó una historia en Instagram en donde finalmente se pronunció sobre el fin de su noviazgo de año y medio. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles”, escribió en sus redes sociales.

La cantante explicó por qué tardó días en dar una respuesta a lo que sucedía: “Ustedes, más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho’”.

Beli, como la conocen sus fans, continuó: “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”. Al igual que Nodal, la también modelo no dio detalles de lo que los llevaron a poner punto final en su relación y dejar atrás los planes de boda. Ni siquiera después de todos los rumores que han surgido desde entonces, como los problemas de dinero o infidelidad.

Y con una cita de Simone De Beauvoir, dejó claro que no hablaría más sobre el tema: “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”.

Un proceso de separación y un duelo familiar

Aunque en uno de sus comentarios Nodal explicó que había esperado a su ex para hacer pública la separación, Belinda había guardado silencio. En cambio, se apegó a un sentir familiar en el que expresó su dolor en el primer aniversario luctuoso de su abuela, Juana Moreno. En un par de historias dedicadas a su memoria, recalcó la falta que le hace y agregó comentarios indirectos sobre la situación por la que pasa: “Te amo abuelita, de aquí hasta cielo. En estos días tan difíciles extraño tu presencia todos los días”.