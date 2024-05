Paula Levy expresa su sentir ante la llegada del Día de las Madres: ‘Siempre es un poco difícil’

En vísperas de la celebración del Día de la Madre, Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, revela cómo asume la ausencia de su mamá durante esta festividad. Han pasado varios años desde el lamentable deceso de la actriz, quien fue muy apegada a sus hijos; la mayor de ellos, María Levy, y José Emilio, quienes en diversas ocasiones han expresado lo mucho que la extrañan. Ante este panorama, los jóvenes se han abierto paso apoyados de su círculo familiar, sin dejar de mencionar el respaldo y los cuidados que su fallecida abuela, Talina Fernández, les brindó en su momento, y a la que también honrarán con la llegada de este día.

©@paulalevyy



Paula Levy ha sido muy transparente al hablar de la ausencia de su mamá, Mariana Levy.

Paula recuerda a su mamá

Amable como suele ser en sus encuentros con la prensa, Paula dejó ver lo complicado que suele ser la celebración del Día de las Madres, pues es una fecha en la que muchas personas suelen reunirse con sus seres queridos, algo que observa entre quienes conforman su círculo de amistades. A pesar de ello, la joven ha contado con la compañía de sus más cercanos, quienes han estado ahí para tenderle una mano siempre que ha sido necesario.

Sensible ante la pregunta, Paula respondió cómo concibe esta festividad, la cual le evoca gratos recuerdos de su madre. “Pues yo tengo varias personas que me han apoyado mucho. Pero sí, siempre es un poco triste, todas mis amigas, mis amigos que se van a ir a comer con su mamá…”, dijo la también hija de José María Fernández, El Pirru, durante su asistencia a un evento público en la Ciudad de México, declaraciones retomadas por TVyNovelas. Más allá de las circunstancias, Paula y sus hermanos mantienen viva la memoria de Mariana, a quien honran en su aniversario luctuoso y en las que serían las celebraciones de sus cumpleaños.

©@talinafernandezoficial



Mariana Levy falleció en abril de 2005 tras sufrir un asalto en la Ciudad de México.

El doloroso fallecimiento de su mamá

Aunque era muy pequeña cuando se suscitó el fallecimiento de Mariana Levy tras sufrir un asalto en la Ciudad de México, Paula recuerda el dolor que esa partida le provocó en el instante, un sentimiento que se postergó con el paso de los años. De hecho, en una entrevista concedida a TVNotas en febrero de 2023, y a pregunta de expresa sobre si esta pérdida le ha marcado la vida, dijo: “Sí, pero no tirándome al victimismo, me ha hecho crecer y tener que agarrar muy cañona la onda de cómo funciona la vida... pero sí la extraño…”, explicó la joven, quien ha sido transparente al abordar este tema de manera pública.

©@marialevy



Paula mantiene una relación cercana con sus hermanos, María y José Emilio.

El apoyo de Ana Bárbara

En esa plática, Paula recordó cómo Ana Bárbara llegó a su vida luego de que su padre, El Pirru, formalizara una relación con la cantante, en quien encontró a una madre. “Se dio muy bonito. Ana Bárbara era muy linda conmigo y un día me senté en sus piernas, me volteé y le dije: ‘Oye, ¿te puedo decir mamá?’, y para ella fue un shock pero me dijo que sí y desde ahí se puso la playera y todo estuvo muy bien…”, explicó Paula a la publicación antes citada.