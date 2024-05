Nicola Peltz llora la partida de su abuela, mientras los Beckham la cobijan con su cariño

Con el corazón lleno de sentimientos encontrados, Nicola Peltz compartió con sus seguidores que su abuela Gina, a quien cariñosamente llamaba ‘Naunni’, ha fallecido. La noticia la dio a conocer a través de su perfil de Instagram, donde le dedicó un emotivo mensaje a su abuela, con quien vivió momentos sumamente especiales a lo largo de las últimas semanas. Como era de esperarse, la intérprete ha recibido un sinfín de muestras de cariño y solidaridad, especialmente de parte de su esposo, Brooklyn Beckham, y su familia, quienes se unieron para mostrarle su total apoyo a la también modelo, en medio de este momento de profunda tristeza.

©@nicolaannepeltzbeckham



Nicola se mostró desconsolada ante la partida de su abuela

A través de su perfil de Instagram, Nicola despidió a su abuela con un emotivo mensaje en el que se mostró desconsolada ante la idea no volver a estar con ella. “Mi querido ángel ‘Naunni’, siento que nunca tendré las palabras adecuadas porque simplemente no creo que te hayas ido. Realmente rezo mucho para que estés en paz ahora mismo. Todavía no entiendo adónde fuiste. Sólo desearía que te quedaras conmigo más tiempo, había tantas cosas que quería hacer contigo. Quería estar contigo todo el verano”, compartió la intérprete conmovida. “Me entristece que no podrás conocer a mis hijos, abrazarme, hablarme o ver mis próximas películas. Estoy tan desconsolada y te extraño mucho. Tengo mucha suerte de que fueras mi ‘Naunni’”, agregó.

Peltz habló en su mensaje de lo siginificativo que fue para ella tenerla en su vida, mostrándose agradecida por todo lo que en vida le enseñó y por haberle dado a una madre excepcional. “Criaste a la hija más perfecta a la que tengo la suerte de llamar madre, que es mi mayor regalo en la vida”, compartió la artista de 29 años. “Gracias por estar siempre ahí para mí y saber siempre hacerme feliz. Me siento tan rota por dentro, sólo desearía que pudieras estar aquí conmigo. Eras la dama más feliz y hermosa que he conocido y tuve mucha suerte de crecer con tu amor y tu risa. Sé que siempre me dijiste que la felicidad es una elección, pero ahora, siendo adulta y recordando eso, solo sé lo fuerte que eras porque yo no soy tan fuerte como tú, no siento ninguna felicidad, solo te extraño mucho”, dijo con el corazón roto.

©@brooklynpeltzbeckham



Brooklyn se mostró agradecido por el tiempo que compartió al lado de Naunni

Y finalizó: “Mis palabras ni siquiera empezarán a expresar cuánto te amo y lo que significas para mí. Mantuviste a nuestra familia unida y ahora siento que todos estamos perdidos sin ti. Por favor envíame una señal de que estás cerca de mí. Y sí. ‘te amo más’”.

Los Beckham se despiden de Naunni

Como era de esperarse, Nicola recibió el apoyo de sus fans y seguidores, pero también el de su familia política, los Beckham, quienes con tiernas palabras de despedida, rindieron un emotivo mensaje a ‘Naunni’. “Gracias por ser tú. Fuiste la persona más dulce y feliz que jamás haya existido y me enseñaste a encontrar alegría en todo. Gracias por siempre hacer sonreír a todos, hiciste que la vida de todos aquellos a quienes tocaste fuera infinitamente mejor. Tengo mucha suerte de haber tenido el honor de ser tu nieto durante los últimos cuatro años. Prometo cuidar de Nicola y tu familia. Te extrañaré mucho. Te amo mucho”, expresó conmovido Brooklyn Beckham. Por su lado, David Beckham también dedicó su sentir ante esta irreparable pérdida: “Para la dama más especial con la sonrisa más hermosa. Descansa en paz ‘Naunni’”, escribió el exfutbolista en una historia de Instagram.