Olivia Munn habla de su batalla de salud y cuenta cómo la afrontó desde la maternidad

Hace poco más de un mes Olivia Munn reveló que el año pasado fue diagnosticada con un tipo muy agresivo de cáncer de mama. La actriz relató habló de su dura batala contra esta enfermedad, por lla que tuvo que someterse a varias operaciones y tratamientos, incluida una doble mastectomía. Ahora, la también modelo se ha sincerado sobre cómo fue atravesar este proceso siendo madre de un niño pequeño, Malcolm, fruto de su relación John Mulaney.

©@oliviamunn



Olivia con su pareja John Mulaney y su hijo Malcolm.

“No era alguien que estuviera obsesionado con la muerte ni le tuviera miedo de ninguna manera”, confesó Olivia a People. “Tener un bebé en casa hacía que todo fuera mucho más aterrador”, agregó, refiriéndose a su pequeño, quien al momento de su diagnóstico tenía apenas un año. “Te das cuenta de que al cáncer no le importa quién eres; no importa si tienes un bebé o si no tienes tiempo. Viene hacia ti y no tienes más remedio que afrontarlo de frente”, agregó la estadounidense de 43 años.

Pese a lo difícil que ha sido el camino por el que ha transitado en los últimos meses, Olivia se dijo agradecida por haber tenido “la oportunidad de luchar”. Además, confesó que de cierta forma, la maternidad fue su refugio en medio de su batalla de salud.

©@oliviamunn



La maternidad fue un refugio y motivación para la actriz.

“Cuando estoy con (mi hijo), es el único momento en el que mi cerebro no piensa en estar enferma. Estoy tan feliz con él. Y pone muchas cosas en perspectiva. Porque si mi cuerpo cambia, sigo siendo su mamá. Si tengo sofocos, sigo siendo su mamá. Si pierdo el cabello, sigo siendo su mamá. Eso es realmente lo que más me importa. Puedo estar aquí para él”, comentó.

Su camino hacia la recuperación

La actriz fue diagnosticada con luminal B, un cáncer agresivo y de rápido avance, en ambos senos. Su tratamiento no ha incluido quimioterapia ni radiaciones, pero sí una supresión hormonal que la ha llevado a una menopausia inducida. En total se practicó cuatro cirugías, incluida una doble mastectomía.

©@oliviamunn



Olivia tuvo que someterse a una doble mastectomía.

“Tuve médicos increíbles, pero a veces todavía era una negociación sobre lo que estábamos haciendo”, contó en la entrevista con dicho medio. “Pero me alegro de haberlo hecho. Quiero darme la mejor oportunidad de conservar las partes de mí que puedo conservar”, explicó. También dijo que en la reconstrucción de sus senos optó por hacerlos más pequeños. “Es muy importante decir lo que quieres en voz alta y no detenerte. Incluso cuando la anestesia llegaba a mi cuerpo, lo último que dije fue: ‘Por favor, hazlos más pequeños’”.

Olivia reveló además sus razones para atravesar por este proceso en total intimidad. “Mantenerlo en privado durante todo el tiempo que lo hice me dio tiempo para luchar sin ningún ruido exterior”, señaló.