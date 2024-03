Tras asistir a los Oscar, Olivia Munn revela su duro diagnóstico médico

Como muchas celebridades, Olivia Munn desfiló el pasado fin de semana por la alfombra roja de los Oscar de la mano de su pareja John Mulaney. En aquel momento nadie imaginaba el secreto que la actriz guardaba con respecto a su salud: un duro diagnóstico médico que finalmente ha compartido este 13 de marzo. La también modelo ha revelado que le fue detectado un cáncer de mama muy agresivo, por lo cual tuvo que someterse a una doble mastectomía.

©GettyImages



Olivia asistió a la reciente gala de los Oscar junto a John Mulaney.

“Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, escribió Olivia en su cuenta de Instagram al compartir varias fotos del proceso médico por el que ha atravesado en los últimos meses, así como un mensaje mucho más extenso sobre lo que ha vivido.

“En febrero de 2023, en un esfuerzo por ser proactiva con respecto a mi salud, me hice una prueba genética que busca 90 genes cancerígenos diferentes. Los resultados de todas las pruebas fueron negativos, incluido el BRCA (el gen más conocido del cáncer de mama)”, contó la actriz de 43 años, revelando que también se había realizado una mamografía y que los resultados habían sido negativos. Sin embargo, poco tiempo después, las noticias serían distintas: “Dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama”.

©@oliviamunn



Olivia compartió algunas imágenes del duro proceso que vivió desde el año pasado.

Olivia relató que desde entonces ha pasado por el quirófano en repetidas ocasiones. “En los últimos diez meses me sometí a cuatro cirugías, pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado”. La intérprete contó que, pese a lo desafiante de esta situación, sólo ha llorado dos veces, “supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”.

“He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartir”, continuó, explicando así la razón por la que hasta ahora se conoce su situación.

©@oliviamunn



La actriz fue diagnosticada con una variante muy agresiva del cáncer de mama.

La actriz agradeció a su doctora por haberle realizado a tiempo los estudios con los que se le detectó la enfermedad. “El hecho de que lo hiciera me salvó la vida”. Relató que estas pruebas la llevaron a una biopsia, la cual “mostró que tenía cáncer luminal B en ambos senos. El luminal B es un cáncer agresivo y de rápido avance”.

Con este diagnóstico, los médicos de Olivia tuvieron que actuar rápido. “30 días después de esa biopsia me hicieron una doble mastectomía. Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente”, contó.

©@oliviamunn



Debido a su diagnóstico, tuvo que someterse a una doble mastectomía.

Pese a todo, se siente afortunada

Sin embargo, la actriz de películas como X-Men: Apocalipsis, confesó sentirse afortunada por la detección a tiempo de su cáncer, por lo que hizo un llamado a las mujeres a acercarse a los especialistas para evaluar sus riesgos ante esta enfermedad.

©@oliviamunn



Olivia agradeció el apoyo incondicional de su pareja, John Mulaney.

Finalmente, Olivia externó su sincero agradecimiento a todas las personas que la han apoyado en su batalla de salud. “Estoy muy agradecida con mis amigos y familiares por amarme durante todo esto. Estoy muy agradecida con John por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicamento y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar”, agregó, refiriéndose a su pareja, quien es además padre de su único hijo. “Por estar ahí antes de cada cirugía y estar ahí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera cuando abriera los ojos”, escribió hacia el final de su mensaje, en el cual expresó además su gratitud a todo el personal médico en Los Ángeles y Santa Mónica que la atendió, en especial a su ‘ángel de la guarda’, la Dra. Thaïs Aliabadi.

©@oliviamunn



La actriz expresó su especial agradecimiento a la Dra. Thaïs Aliabadi.

