Los trucos de alfombra roja para lucir un maquillaje a lo Olivia Munn

La clave de un maquillaje de alfombra roja estará en lucir una piel sin defectos, que se perciba impecable ante la alta definición de las cámaras, los destellos y las luces que normalmente están presentes en estos eventos. Es por eso que Carly Fisher, makeup artist de Olivia Munn, comparte algunos trucos para lograr el perfecto beauty look que tu también podrás lucir donde vayas –Y muy especialmente si tienes algún evento especial–. ¿Te gustaría intentarlo? Recuerda que con la práctica te volverás una experta, solo tendrás que seguir estos consejos para hacer que tu tez luzca impecable como la de una celeb.

Truco #1: Prepara la piel

Según lo reseñado por The Sroom la experta comentó: “El cuidado completo de la piel es crucial para lograr el maquillaje perfecto”, por eso el primer paso será limpiar el rostro con productos purificantes, que dejen tu cutis libre de impurezas.

Truco #2: Utiliza un gel exfoliante

Usar un gel exfoliante suave, servirá para mejorar la textura de la piel y el brillo, ayudando a eliminar las células muertas que pueden interferir en el maquillaje. Aplícalo sobre la tez limpia, dándo pequeños masajes circulares y retirarlo de ser necesario con una toalla o agua.

Truco #3: Nutre el rostro y el contorno

Para continuar, aplica por todo el rostro una hidratante que puedes mezclar con serum para conseguir una mayor humectación y lograr un toque extra de brillo natural. Utiliza una brocha suave, para asegurarte de llegar a toda el área de la cara, realizando movimientos circulares y espera a que se absorba totalmente. Finalmente aplica un suero especial para el contorno de los ojos, con suaves toques para refrescar la zona y así evitarás que se hagan grietas o pliegues a la hora de colocar bases y correctores.

Truco #4: Usa base y rubor en crema

Es recomendable que cuando se utilicen productos para el cuidado de la piel a base de aceite, se use una foundation y un blush en crema para que la aplicación sea uniforme y fluida. Evitando así que se cuartee o se marquen líneas inapropiadas, producto de los cosméticos en polvo. Aplica la base con una brocha, comenzando desde el centro de la cara hacia afuera, deslizándola con facilidad por el rostro ultra hidratado y libre de residuos. Luego procede a realzar tus rasgos con un contouring suave y terminar de sellar con rubor el área de los pómulos.

Truco #5: Apuesta por una sombra suave y un labial intenso

Para los ojos podrás inclinarte por una sombra suave o incluso utilizar el rubor para darle vida al párpado, riza tus pestañas y aplica rímel desde la raíz para lograr mayor definición en la mirada. Puedes teñir tus labios con un color rojo intenso o vino tinto, utilizando un delineador del mismo tono para lograr mejor definición. El acabado mate resultará muy favorecedor y en tendencia.

Truco #6: Resalta los puntos elevados del rostro

Finalmente aplica toques de luz con ayuda de tus dedos y con un aceite facial natural y nutritivo. Asegúrate de darle un sutil toque de brillo justo en la zona más alta de los pómulos, el puente de la nariz y en el hueso de las cejas, para destacar con luz esas facciones.

Podrás encontrar productos para el cuidado de la piel a base de aceite o fórmulas ligeras, que te ayudarán a conseguir el efecto esperado. Aquí algunas opciones: Bareminerals oil obsessed total cleansing oil ($30), Clinique take the day off makeup remover for lids, lashes & lips ($9.50), SonyaDakar Flash Facial ($95), Fresh Vitamin Nectar Moisture Glow Face Cream ($42), Sonya Dakar Organic Omega Booster ($52) y Olay Eye Serum ($16.99).

Así que ya lo sabes… Sigue estos trucos de belleza y potencia tu makeup al máximo como toda una celeb. ¿Qué esperas?



