Rafael Nadal se despide para siempre de Madrid con un emotivo homenaje

Rafael Nadal ha jugado su último partido de tenis en Madrid, lugar que lo ha visto en 20 ediciones, ganar cinco títulos y haber completado un total de 76 partidos en la llamada “Caja Mágica” del Manolo Santana. Y es que la leyenda viva del tenis ya no volverá a participar de un partido como profesional en la capital española, tras haber caído ante el checo Jiri Lehecka en el Abierto de Madrid, ya que está muy cerca del retiro. Tras finalizar el duelo, empezó un momento verdaderamente emotivo para él y los 12 mil espectadores que se dieron cita para darle el último adiós a uno de los tenistas más grande de la historia.

©GettyImages



Nadal le dice adiós a Madrid y le hacen un sentido homenaje

Con la banda sonora de “Gladiator”, su película favorita, Nadal se emocionó con un vídeo de sus mejores partidos en dicha ciudad y expresó, visiblemente conmovido, lo siguiente: “Es un día difícil cuando llega, pero la vida y mi cuerpo me han mandado señales que es el momento adecuado”.

“Sólo puedo agradecer a todos quienes en algún momento me han ayudado en mi carrera. No ha terminado aún pero aquí sí. Es un regalo que habéis hecho durante 21 años. Madrid ha sido para mí más importante que un Grand Slam. Las emociones de Madrid se quedan conmigo para siempre. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo quera un hobby un trabajo y además hacerlo bien. Me siento muy afortunado y no puedo pedir nada más“, agregó sobre la cancha y vestido de corto.

Sobre los sentimientos al ser su último juego en Madrid, Nadal afirmó: “No quería hacer un mar de lágrimas porque no he terminado aún mi camino con la raqueta en la mano. Ha sido una noche emocionamente a más no poder. Pero no es el momento de dejar ir todo lo que llevo dentro a nivel de emociones y sensaciones. Me queda un camino por recorrer y no quiero soltar toda la adrenalina. En Madrid sí que he cerrado un círculo. No me imaginaba estar aquí con casi 38 años”.

Enfocado en su familia

Rafael Nadal y su esposa, Mery Perelló, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Rafael, el pasado 8 de octubre de 2022 y desde entonces. Aunque el tenista español ha sido un tanto reservado sobre su paternidad, ha revelado algunos detalles de su faceta como padre y si le gustaría que su retoño siguiera sus pasos en el ámbito deportivo.

“Lo tengo claro. Es un cambio radical, sin ninguna duda. Creo que todo el mundo que es padre o madre sabe que es un cambio. Lo tienes que gestionar y adaptarte”, comentó a la periodista española Ana Pastor para El Objetivo (La Sexta). “Preferiría que mi hijo practicara otro deporte”, recalcó, sin ahondar en razones. “Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte... Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor”, puntualizó.