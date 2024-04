En medio de la controversia, Samadhi Zendejas habla sobre William Levy: ‘Es un ser extraordinario’

Samadhi Zendejas ofreció una sincera entrevista en la que habló del lazo que la une a William Levy. La actriz, quien coincidió con el galán cubano en Vuelve a mí, explicó a Lourdes Stephen de Al Rojo Vivo (Telemundo) la naturaleza de su relación, asegurando que tuvieron una química “evidente”, además de definirlo como un “ser extraordinario” y un “gran compañero”. Estas declaraciones surgen luego de que a inicios de esta semana Elizabeth Gutiérrez confirmara a HOLA! su ruptura con el actor, tras 20 años juntos y dos hijos en común. En medio del revuelo que causó la noticia, el nombre de Samadhi salió a relucir, pues los rumores la han acechado desde el primer día que empezó a trabajar con Levy en el set.

©Telemundo



Samadhi Zendejas y William Levy compartieron créditos en ‘Vuelve a mí’

Lourdes Stephen le preguntó a Samadhi cómo era que había conocido a William Levy. Simpática, Samadhi compartió que fue gracias al mundo de las telenovelas, pues cuando ella era una niña, él ya estaba de protagonista. Recordemos que ella tiene 29 años, mientras que Levy cumplió 43 años el año pasado; por lo que entre ellos hay una diferencia de 14 años. “Yo siempre lo molesto, le digo: ‘William, yo cuando estaba chiquita ya te veía en la televisión’”, contó divertida destacando la brecha generacional que los divide. Sobre cómo fue trabajar con él, Zendejas no tuvo más que halagos hacía él: “Es un galán en toda la extensión de la palabra, es alguien adorable, se lo dije el día que terminamos de filmar, fue un gran compañero, súper solidario, decía: ‘Sama, construyamos esto desde aquí, hagamos esto’, y logramos escenas muy hermosas”.

©Telemundo



William y Samadhi grabando impactantes escenas en ‘Vuelve a mí’

¿La ficción superó la realidad?

Stephen fue al grano y le preguntó su la ficción había traspasado la realidad, a lo que la actriz comentó: “No, nosotros, no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última, compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro”. La periodista le preguntó si le molestaban los señalamientos que han surgido a raíz de su cercanía con el actor, a lo querespondió que no, pues es consciente de su estatus como figura pública. “Siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (los personajes de ambos) los que tienen esta extraordinaria química”, comentó.

Lejos de afectarle, Samadhi contó que ella y William no lo hablaron como tal, pero que sí eran precavidos, pues ella temía que la relacionaran de otra forma con él. “Después decíamos: ‘Híjole, no me agarres en la escena, porque si nos toman una foto, van a pensar de más’. Pero no, siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero”, destacó. Ya para finalizar la entrevista, Samadhi, quien ha aparecido en otros proyectos como Mariposa de Barrio, respondió tajante a la pregunta expresa de si había algo entre ella y William: “No, no...”, respondió la actriz.