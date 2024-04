Así se defiende Samadhi Zendejas de los mensajes hirientes en las redes

Tras las declaraciones exclusivas que Elizabeth Gutiérrez dio a HOLA! en las que confirmó su separación de William Levy, las reacciones por parte de los fans de ambos no se han hecho esperar. En medio de la vorágine que esto ha significado, el nombre de Samadhi Zendejas también ha salido a relucir pues hay quienes la señalan como la causante de la separación de la ahora expareja. Ante las críticas negativas hacia su persona, la estrella de Vuelve a mí reveló que tiene una táctica infalible para sobrellevarlas.

A través de sus redes sociales, Samadhi —quien ha estado bajo los reflectores por su cercanía con el actor cubano— compartió un video en el que mostró sus posts en redes y algunos de los comentarios que le hacen los usuarios. Ante los mensajes negativos, la protagonista de series como Mariposa de Barrio mostró cuál es su forma de evadirlos. “Voy a bloquear a esa persona”, dijo entre risas al leer uno de esos mensajes. “A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso”, agregó.

“Uno no es feliz bajo el dolor de otra persona”, “Elizabeth a tu edad era mucho más hermosa y ahora aún lo es mucho más”, “Sama, pero ¿cómo puede publicar cosas con Levy cuando su esposa está muriendo por dentro?, ¿dónde está tu empatía por otra mujer?”, “La que la hace riéndose llorando la paga”, fueron solo algunos de los comentarios que usuarios de las redes han dejado en sus posts en los últimos días.

Acerca de la controversia que se ha generado tras las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez y William, la actriz de 29 años se ha mantenido al margen de opinar sobre la ruptura de los actores. Sin embargo, a inicios de esta semana Samadhi compartió un video en el que aparecía a bordo de un vehículo con el actor de raíces cubanas. En el clip, William aparece cantando a todo pulmón una canción, mientras ella lo graba divertida entre risas. Debajo del video, escribió: “¿Quién tiene el mejor playlist, William o yo?”.

Tras la publicación del video, Elizabeth compartió un par de stories en sus redes sociales, los cuales no tenían una dedicatoria, pero muchos creen que se trató de una indirecta para ambos. “Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue”, se lee en uno de los mensajes mientras que otro, dice: “Si ‘alguien’ puede tenerlo, yo no lo quiero”.

©@@gutierrezelizabeth_



Los posts de ‘Ely’

El video, como era de esperarse, causó críticas y todo tipo de comentarios, y tan solo 24 horas después, HOLA! publicó la exclusiva en la que la propia Elizabeth Gutiérrez confirmaba su ruptura con el actor tras 20 años juntos y dos hijos en común.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, nos contó en una sincera entrevista.