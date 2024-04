William Levy y su contundente mensaje, ¿indirecta para alguien?

Con más de 11.8 millones de seguidores en Instagram, William Levy es uno de los actores más populares en redes sociales, donde hace unas horas compartió una reflexión acerca del uso de estas. El actor de origen cubano, se mostró decepcionado de lo sencillo que es manipular la información y mostrar una cara al mundo que no siempre es la real. El protagonista de Vuelve a mí usó una de sus historias en Instagram para compartir su punto de vista sobre este tema que cada vez gana más terreno en la vida cotidiana.

©GettyImages



El actor compartió su punto de vista sobre el uso de las redes sociales

La reflexión

En su mensaje, William Levy resaltó el impacto negativo que ha tenido en la sociedad el uso de estas aplicaciones, como la desconexión con la realidad: “Las redes sociales han transformado como la gente vive, nublando en muchas ocasiones la línea entre lo que sale público y lo que no. Mucha gente proyecta una vida en sus redes sociales que no siempre se alinea con la realidad. Esta necesidad de mostrarse online puede opacar la importancia de estar presente en los momentos reales, llevando a la desconexión potencial de las personas digitales y las experiencias auténticas”, escribió en la primera parte de su mensaje.

Para rematar esta reflexión, el actor lanzó una invitación a sus seguidores: “Estén presentes en lo real, no en las redes sociales. Los amo”. Esta no es la primera ocasión que William habla públicamente sobre el lado obscuro del uso de estas aplicaciones: “Es triste que hoy en día la gente tiene mucho odio, no sé por qué. A mí me ha tocado verlo en mi Instagram y redes sociales, de miles de mensajes, puede que haya unos cuantos de la gente que te odia”, reconoció el actor el año pasado durante su visita al programa español El Hormiguero.

©@willevy



En el pasado, el cubano ya había hablado cómo enfrenta las críticas en redes

Las críticas que le afectan

Sincero, en aquella ocasión, el actor reconoció que lo que al más le afecta es cuando involucran a sus hijos en ataques hacia él: “Cuando tocan a tus hijos, que critican a tus hijos y tu vida personal, incluido a ti mismo. La gente no te conoce. Mi único consejo a la gente que escribe este tipo de cosas es que se tome un tiempo para soltar el odio, hacia otra persona que le está yendo bien, en lugar de soltar odio, pregúntale lo que ha hecho para que le vaya bien, en vez de criticar”, explicó.

©@willevy



Hace unos días, el actor compartió las lecciones de manejo de su hija

Los momentos especiales junto a sus hijos

A pesar de no estar de acuerdo con ciertas prácticas negativas en redes sociales, el actor continúa activo en Instagram donde, hace unos días, compartió un especial instante junto a su hija Kailey durante las lecciones de manejo de la adolescente: “Estos son los momentos por los que vivo. Esto es por lo que vivo. Mis hijos, mi vida” escribió el cubano como descripción de este video donde vemos a su hija muy divertida conduciendo bajo su dirección.