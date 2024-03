¿Bebé en camino? Samadhi Zendejas hace frente a los rumores

Después de unos días de misterio, tras borrar todas sus publicaciones en Instagram, Samadhi Zendejas reapareció en redes con un importante anuncio. A poco más de un mes del exitoso final de la telenovela Vuelve a mí, proyecto que protagonizó al lado de William Levy, la actriz se había mantenido alejada de las redes sociales, incluso, borró todas sus publicaciones en Instagram, detalle que provocó la preocupación de sus más de 6.2 millones de seguidores quienes se preguntaban dónde estaba Samadhi, quien durante las grabaciones de la telenovela compartió mucho contenido del detrás de cámaras.

La actriz reapareció en redes después de varias semanas ausente

En espera, pero de un proyecto

En medio del misterio que provocó la actriz, el hecho de que en su feed únicamente apareciera un video donde se muestra en un detrás de cámaras, con el título: “próximamente”, causó todo tipo de reacciones y originó una ola de teorías con las que sus fans intentaban explicar la desaparición de la actriz en Instagram: “Dicen que está embarazada”, fue el comentario que más se repite en esta publicación y que dio pie a una serie de suposiciones sobre la vida personal de Zendejas.

A casi dos meses de haberse alejado de las redes sociales, la actriz reapareció hace unas horas para despejar las dudas de sus seguidores y demostrar que no está embarazada. Con la misma simpatía con la que se dirige a su comunidad virtual, la mexicana escribió: “¿Cómo que un bebé? Aguacates definitivamente no estoy esperando un bebé. Pero en camino estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque”, se lee al lado de una imagen en la que presumió su abdomen de acero.

Aprovechando los señalamientos, Samadhi reconoció que sí está en la espera, pero de un proyecto que la tiene muy emocionada: “Baby is coming”, escribió en otra publicación donde la vemos posando para una sesión de fotos. Aunque no aclaró qué está preparando, añadió: “La emoción es real y la espera terminó”. Dando lecciones de madurez, más allá de tomar a mal el rumor de su supuesto embarazo, la actriz quiso aprovechar la atención mediática para promocionar este proyecto del que no reveló más detalles.

Aprovechando la atención mediática, Samadhi anunció un nuevo proyecto

El origen de los rumores

Desde que Samadhi Zendejas y William Levy comenzaron las grabaciones de Vuelve a mí, la química en el set provocó que los rumores entre ellos comenzaran. A partir de ese momento, la pareja de actores ha sido relacionados sentimentalmente; sin embargo, en repetidas ocasiones, ellos han aclarado que la química es resultado de lo bien que se llevan: “Tu eres como los vinos. Me encanta trabajar contigo”, le confesó la actriz a William en entrevista para Telemundo, en octubre pasado, a lo que él respondió sonriente: “Qué linda, mi amor. ¡Qué cosa más bella!”.