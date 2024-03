El recuerdo más lindo de Anya Taylor-Joy junto a su padre en los Oscar

La noche de los Oscar 2024 estuvo llena de momentos únicos que hicieron de esta una entrega inolvidable. Pero quizá uno de los detalles más lindos fue el que Anya Taylor-Joy protagonizó con su padre, Dennis Joy, sobre la alfombra roja a su entrada al Dolby Theatre en Los Ángeles. La actriz iba acompañada del hombre que confió en ella desde pequeña, y así Anya le cumplía una linda promesa que le hizo cuando iniciaba su gran sueño de ser actriz.

Con una linda foto tomada minutos antes de su caminata por la red carpert, Anya comparte cómo vivió este gran momento en el que se unen su vida personal y el éxito de su carrera. “Un momento soñado. A los 12 le prometí a mi papa que, si algún día me invitaran a los Oscars, lo llevaría …🥹”, escribió junto a la foto en la que ya luce el vestido de alta costura firmado por Christian Dior.

La actriz de Furiosa: A Mad Max Saga toma de las manos a su padre, de 84 años, mientras los asistentes de vestuario ponen los últimos toques en su look. “Llena de gratitud🐚”, añadió en su publicación, con la que deja huella de haber cumplido aquella promesa de su infancia.

Entre risas, padre e hija revelaron a TNT que la madre de Anya no se puso celosa ni tuvo objeción por que el acompañante de la actriz fuera su padre. Y mientras posaban frente a los fotógrafos y daban entrevistas, ambos creaban un gran recuerdo que sus fans esperan ver en cada ocasión que ella asista a la ceremonia.

Anya estuvo invitada a los Premios de la Academia para subir al escenario y revelar al ganado de la estatuilla dorada a Mejor Película de Animación, el cual anunció junto a su compañero de set, Chris Hemsworth.

Anya Taylor-Joy, un año lleno de trabajo

Si bien el 2023 fue un gran año para la actriz, lo que viene en 2024 promete poner aún más en alto su nombre. Además de Furiosa: A Mad Max Saga, la actriz tiene proyectos en puerta como The Gorge y Laugther in the Dark. Por ahora, Anya no sólo disfruta del éxito del reciente estreno de Dune Part Two; sino también del cariño del público que aplaudió la forma más linda de haber cumplido una promesa familiar.

