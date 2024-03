Messi, el perro de ‘Anatomía de una caída’, presente en la gala de los Oscar 2024

Decenas de celebridades se dieron cita en la 96a. entrega de los Oscar, entre ellos estaba Messi... y no, no nos referimos a Lionel Messi, el astro argentino del fútbol, sino al perro actor que aparece en la película Anatomía de una caída, y que se ha robado el cariño del público a lo largo de la temporada de premios. En un inicio, se tenía previsto que Messi no acudiera a la gala de los Oscar, pero finalmente se hizo presente en la entrega de premios en Los Ángeles, California.

Messi, el perro de ‘Anatomía de una Caída’

La presencia de Messi en los Oscar se dio a conocer justo en el monólogo inicial de Jimmy Kimmel, el anfitrión de la ceremonia. Fue entonces cuando la cámara enfocó a Messi, quien en la ficción interpreta a Snoop, el perro de la familia protagonista. El border collie de ocho años tiene una escena en el galardonado filme que ha dejado a todos al borde de sus asientos... Es por eso que Messi se ha ganado el corazón de todos aquellos que han visto la película dirigida por la francesa Justine Triet.

En la película, Snoop es un perro guía que acompaña a un chico visualmente discapacitado. La trama gira en torno a la madre del chico, quien es acusada de haber ocasionado la muerte del padre; pues las autoridades tratan de esclarecer si fue un crimen o si este se quitó la vida.

Messi, el perrito actor que ha conquistado a todos

El talento de Messi ha sido reconocido en los festivales más importantes del mundo. Incluso, en la pasada entrega del Festival de Cannes, en Francia, Messi fue reconocido con el Palm Dog, un galardón alternativo que se otorga a los caninos más destacados en la pantalla. En este caso, el border collie de ocho años, originario de Francia, se coronó como el gran triunfador.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Triet dijo que el personaje de Snoop “no era simplemente otro personaje o un animal corriendo, (sino) una parte tan importante del conjunto de la película como cualquiera de los otros actores”.

¿Por qué lo llamaron Messi?

Laura Martin Contini, su dueña y adiestradora, compartió con El Clarín en enero pasado la elección del nombre: “En Francia nos hemos acostumbrado a que cuando tomamos un perro de raza pura, cada año se le asigna una letra al nombre del animal. Y el año en que nació Messi es el de la M. Y a mis hijos les encanta Messi, el futbolista, y me pidieron que lo llamara Messi. Entonces, atribuyéndolo un poco al futbolista, se llamó así”.

De hecho, el nombre para Messi se dio desde antes de que el futbolista rosarino formara parte de las filas del equipo Paris Saint-Germain... Sin embargo, el fanatismo de los hijos de Martin fue una gran influencia para llamarlo así.

Anatomía de una caída se ha alzado en los Oscar con un premio como Mejor Guión Original. Al pasar a recoger su estatuilla, la directora del filme dio un discurso de agradecimiento al elenco, en el cual bien pudo haber hecho un guiño a Messi, quien fue parte crucial del éxito de esta película. “A todo el elenco lo hicieron muy bien en el set, eso era lo que nosotros queríamos como directores, es un honor. Muchas gracias”, indicó.

