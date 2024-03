Ilusionado, Kuno Becker habla de la próxima llegada de su primera hija

Aunque Kuno Becker se ha caracterizado por ser un hombre sumamente cuidadoso de su privacidad, desde que supo que se convertiría en papá por primera vez, el intérprete se ha vuelto más abierto, especialmente cuando se trata de hablar de esta etapa de su vida. Tal y como sucedió recientemente, cuando el protagonista de telenovelas como Primer Amor a 1000 X Hora se abrió de capa parea referirse a la próxima llegada de su bebé y la forma en la que las emociones se han apoderado de su corazón.

El actor cuenta los días para poder tener a su hija entre sus brazos

¿Qué ha dicho Kuno sobre su bebé?

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando que el guapo actor se refirió a su paternidad como pocas veces, una ocasión en la que fue muy sincero al contar cuál fue su reacción al momento de recibir la noticia de que se convertiría en papá. “Mi reacción inmediata, y que vergüenza decirla, fue la siguiente: me eché a correr. Estábamos grabando una serie y cuando me enteré, literal, me salí corriendo como loquito y luego regresé. No sé por qué mi reacción fue correr y regresar”, reveló. “Y en ese instante, supe también, que era niña”, agregó conmovido. “Fue rarísimo. No es porque no fuera esperada, pero tampoco fue planeada; si llegaba, llegaba”, agregó el artista.

Sobre la discreción que ha guardado en torno a la identidad de la madre de su hija y a su embarazo, Kuno explicó el por qué ha decidido ser muy cauteloso. “Si, de repente, decidí hacer partes de mi vida pública, siento o creo que no tengo el derecho de decir: ‘Tú también ahora sal a la vida pública’, ‘Te llamas tal y estás en tal, tienes tantos años’; ellos no han decidido hacer su vida pública”, advirtió. “Cuando mi hija crezca y sea lo que quiera ser, decide hacer parte o toda su vida pública o súper privada, yo la apoyaré”.

El intérprete ha preferido mantener bajo completa discreción la identidad de su pareja

¿Cuándo nace su primogénita?

En esa misma charla, Kuno Becker se sinceró sobre los momentos de fragilidad que atravesó en el pasado, mostrándose convencido de que esa etapa de su vida quedó en el pasado, por lo que ahora trabaja todos los días por convertirse en una mejor persona para su bebé. “Es un ángel que viene a reafianzarse, a reconfirmar tu camino y eso también es una bendición, por supuesto. La verdad es que lo tengo que aceptar”, mencionó.

Por otro lado, Kuno reveló la fecha en la que nacerá su hija: “Llega en abril. Todo tiene gasolina, faltan unas cosas de la maleta, ya estamos al tiro. Tenemos los coches afuera. La verdad es que si se pone uno muy nervioso, pero luchando con tratar de disfrutar. No quiero perderme esto, que sea más nervio que disfrute”.

Kuno admitió que la paternidad lo tiene muy ilusionado

