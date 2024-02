Tras confirmar que sería papá, Kuno Becker comparte el primer ultrasonido de su bebé

Meses atrás, Kuno Becker se sinceró en una entrevista con Yordi Rosado sobre varios aspectos de su vida personal. Lejos de mantenerse reservado como suele ocurrir, el actor dio una sorpresa al compartir públicamente que su pareja se encuentra embarazada. Ahora, el intérprete ha traído nuevas noticias sobre lo que ocurre en la dulce espera de su primer hijo, pues reveló a través de sus redes sociales la fotografía del ultrasonido en la cual se aprecia el rostro de su bebé. Así, Kuno prepara todo para dar la bienvenida a esta etapa que lo tiene muy entusiasmado, dispuesto a dar todo de sí mismo para ser un gran papá, según contó en su momento.

©@kunobp



El actor vive emocionado esta etapa de su vida.

La fotografía del bebé de Kuno Becker

Cercano como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Kuno publicó la postal del ultrasonido, una imagen la cual tituló “amor incondicional”, frase que se puede leer al pie de la misma. En la foto, se aprecia el rostro del niño y una de sus manos, siendo este el primer vistazo del primogénito del actor, quien poco a poco se ha abierto a dar detalles de su emoción ante la llegada de esta faceta, la cual implicará múltiples aprendizajes para él. Para hacer más evidente su emoción, Becker musicalizó este posteo, el cual ha recibido miles de “me gusta de sus seguidores”, quienes han celebrado con él por este momento que marca un antes y un después en su historia personal.

La reacción de sus amigos famosos ha sido inmediata, tal cual lo hizo Paul Stanley, quien le escribió un breve mensaje. “Felicidades, bro”. Del mismo modo, Irán Castillo le deseó lo mejor ante lo que viene. “Felicidades, Kuno. Qué belleza que vas a ser papá. Qué bendición”. Jorge El Burro Van Ranking y Roxana Castellanos también se sumaron a estas muestras de cariño, un especial momento para el también director y productor de cine.

©@kunobp



Kuno tituló esta imagen, la primera de su bebé, como “amor incondicional”.

¿Qué dijo Kuno sobre su próxima paternidad?

Meses atrás, Kuno se sinceró como nunca con Yordi Rosado, a quien le dio detalles de esta nueva aventura que lo tiene feliz, aunque bastante reflexivo sobre la manera en que cambiará su vida y pensamiento a partir de que nazca su bebé. “Sé que es niña, no sé por qué…”, explicó. “Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia”, dijo el intérprete en esa reveladora charla. Así mismo, contó cómo se visualiza siendo papá. “Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué”, agregó.

©GettyImages



El actor ha preferido mantener bajo discreción la identidad de su pareja.

La pareja de Kuno Becker

Tras dar a conocer la noticia del bebé que ya espera, los seguidores han querido saber quién es la pareja de Kuno Becker, aunque el actor ha sido muy reservado al respecto, pues aunque contó un poco de su relación, no reveló la identidad de su pareja. “Estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida en el que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí, he estado para ella. Llevamos seis años”, dijo, para luego destacar lo mucho que su pareja lo apoya. “Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo, me equivoco, sí se merece como que le pusieran una estatua”, explicó.

