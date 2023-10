Kuno Becker será papá por primera vez y revela si cree que será niño o niña

Kuno Becker, uno de los actores juveniles más conocidos de las telenovelas a principios de los 2000, vive pleno una nueva etapa de su vida. El mexicano protagonista de títulos como Soñadoras o Primer Amor a Mil x Hora, reveló esta semana que él y su pareja están en la dulce espera y el próximo año se convertirán en padres.

Ilusionado, el actor de Doctora Lucía habló sobre el embarazo durante una entrevista con Yordi Rosado, a quien le aseguró que tiene un fuerte presentimiento de lo que traerá la cigüeña. “Tenemos 14 semanas... Siento que es niña, no sé por qué”, confesó.

Con ese presentimiento tan fuerte en el corazón, el futuro papá se ha dado a la tarea de pensar en un nombre para su hija: “Si es verdad que es una niña se llamará Ann”, dijo contento. Y entre bromas, aseguró que si es niño, lo llamará Robocop. “Siento que es niña, no sé por qué, por eso digo ‘Robocop’ si es niño, porque no va a ser niño… ¡aunque imagínate si es niño!”.

Aunque compartió dichoso esta gran noticia, no quiso revelar la identidad de la madre, con quien mantiene una relación desde hace seis años y está muy contento por cómo se llevan: “Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo... sí se merece como que le pusieran una estatua”, expresó.

El rol paterno que quiere para su bebé

A sus 45 años, el actor está seguro de la educación que quiere dar a su bebé, no importa si es niño o niña. “Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá y cuidarla”, confesó.

Y con cierta preocupación sobre cómo será como papá, añadió: “Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia. Es un momento muy feliz, pero un momento de decir ahora te toca a ti y a ver cómo lo haces”.

