Victoria Beckham estuvo comprometida con un electricista antes de ser flechada por David

El recién estrenado documental sobre David Beckham en Netflix ha sido un éxito rotundo, lo cual no es de sorprender. Y es que esta producción ha ofrecido una mirada profunda a la vida de uno de los personajes más icónicos del deporte y la cultura pop. Esta docuserie muestra un recorrido de los inicios del británico en el fútbol, sus orígenes en una familia trabajadora a las afueras de Londres, su consolidación como estrella en el Manchester United y por supuesto, su relación con Victoria Adams, quien se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Y ha sido ha propósito del estreno de Beckham que han cobrado relevancia algunas historias poco conocidas sobre su entorno, como el pasado amoroso de la ex Spice Girl.

Victoria se convirtió en una estrella gracias a las Spice Girls.

Antes de ser flechada por David, Victoria estuvo comprometida con un electricista llamado Mark Wood, quien trabajaba para sus padres. De hecho, se sabe que llegó a usar su apellido durante sus primeros días como Spice Girl. La hoy diseñadora de modas tenía apenas 14 años cuando conoció a Mark, quien entonces trabajaba como instalador de alarmas antirrobo y le ofreció sus servicios en la compañía eléctrica de los padres de ella. La relación marchó tan bien que se fueron a vivir juntos a una lujosa casa que los padres de él le dejaron en el pueblo de Goffs Oak, en Hertfordshire.

En 1994, poco después de que Victoria hiciera una audición para las Spice Girls, Mark le propuso matrimonio, y ella aceptó. Estando comprometida, empezó a triunfar como cantante bajo el sobrenombre de ‘Posh Spice’. Sin embargo, al parecer su nueva y prometedora carrera como estrella pop no permitió que su boda se llevara a cabo, pues tras seis años de noviazgo con Wood, decidió terminar su relación y su compromiso.

“No era la persona adecuada para mí, no me estaba divirtiendo, así que eso tuvo que terminar”, contó Victoria por aquel entonces en una entrevista para Channel 4. “¡Pero tampoco le devolví el anillo! Todavía lo tengo porque era un anillo malvado. ¿No es horrible? Me hace sonar muy materialista”, agrega entonces la exSpice.

Mark, por su parte, habló con cariño hacia la diseñadora en un primer momento. “Fue una relación muy especial. Pero esa parte de mi vida ya terminó. Es triste porque estuvimos juntos durante mucho tiempo. Pero ella tiene lo que siempre quiso y estoy orgulloso de ella”, dijo, de acuerdo con declaraciones retomadas por Mirror. Sin embargo, años después, específicamente en 2004, Wood decidió hablar sobre su vida sexual en un documental llamado Victoria Beckham’s Secrets (Channel 5), lo cual no causó nada de gracia a la Posh Spice.

Su relación con su ex Mark Wood se tornó tensa a raíz de las declaraciones de ambos.

Según se reportó entonces en los medios británicos Mark estaba molesto luego de que Victoria menospreciara su relación en una entrevista para el documental de ITV Being Victoria. “Por alguna razón nos comprometimos. Él era un ingeniero de alarmas. Si tan solo se hubiera quedado en ese armario en el que lo conocí en la casa de mi madre”, dijo la entonces cantante.

En aquel momento un portavoz de Channel 5 dijo: “Como siempre dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Mark nunca antes había hablado en público sobre su relación con Victoria, pero siente que es hora de dejar las cosas claras. Mark quedó bastante herido por lo que dijo y no tiene intención de evitar el sonrojo de Victoria”.

Su nueva vida al lado de David

Dos años después de su separación de Mark, Victoria conoció a David Beckham al asistir a un del Manchester United, tal como recoge el documental del exfutbolista; 10 meses después anunciaron su compromiso a la prensa en las escaleras de un hotel en Cheshire. “Hoy soy la chica más feliz del mundo”, confesaba Victoria, quien por aquel entonces tenía 23 años. “Estoy con el hombre con el que sé que voy a envejecer y a arrugarme”, agregaba la hoy diseñadora.

