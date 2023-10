Victoria Beckham rompe el silencio sobre el rumorado romance de su esposo David con Rebecca Loos

Este 4 de octubre se ha estrenado en Netflix el documental sobre David Beckham, el cual hace un recorrido sobre la vida del astro británico: sus inicios en el fútbol, su vida personal y su consolidación como ícono de la moda y celebridad. En los avances de esta docuserie se han revelado detalles poco conocidos sobre el exfutbolista, como su pasión por las compras de lujo o el comienzo de su historia de amor con Victoria Beckham. Ahora se ha desentrañado un capítulo relacionado a su matrimonio, aunque no precisamente color de rosa. La diseñadora de modas ha hablado por primera vez al supuesto romance que se rumoró mantuvo su marido años atrás con Rebecca Loos, quien fuera asistente personal de David.

©GettyImages



Victoria y David se han sincerado por completo en ‘Beckham’.

En el cuarto episodio de Beckham, Victoria ha recordado aquel funesto abril de 2004, cuando el ya extinto tabloide británico The News of the World reportó que su marido estaba manteniendo un amorío con su asistente personal. El entonces futbolista se había trasladado a España luego de ser fichado por el Real Madrid, y la ex Spice Girl seguía en Londres alistando los detalles para mudarse a Madrid con sus Brooklyn y Romeo y alcanzar a David.

“Fue el periodo más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra y esa es la cuestión, estábamos el uno contra el otro, si te soy completamente sincera”, confesó Victoria en el documental. “Hasta en Madrid parecía que éramos nosotros contra todos los demás, pero estábamos juntos, estábamos conectados. Nos teníamos el uno al otro, pero cuando estuvimos en España no parecía que fuera así y eso es lo triste. Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue. Y cómo me afectó”, admitió la diseñadora.

©GettyImages



David fue relaconado con su asistente Rebecca Loos.

Dichos rumores aceleraron aparentemente la mudanza de Victoria a Madrid, donde ella y el entonces jugador compraron una impresionante mansión. Sin embargo, el que se instalaran en su nuevo hogar no disolvió de inmediato los rumores y especulaciones. Cuestionada directamente sobre si estaba resentida con David ella expresó sincera: “Si soy totalmente honesta, sí. Fui lo más infeliz que he sido en mi vida. No es que me sintiera ignorada porque fue yo quien elegí no exteriorizar mis sentimientos porque era consciente de la concentración que mi marido necesitaba”.

©GettyImages



La pareja atravesó por un momento duro en su matrimonio.

David recuerda aquellas dolorosas épocas

“Era la primera vez que a Victoria y a mí nos ponían bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, recordó David, por su parte. “Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo sino hundiendo”, admitió.

La situación fue complicada a tal grado que el exfutbolista no sabe cómo es que pudieron superarla y salvar su matrimonio. “Honestamente, no sé cómo logramos superarlo. Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar por nuestra familia”, comentó. “Valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo algunos días en los que me despertaba y pensaba: ‘¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir hasta el entrenamiento? ¿Cómo voy a parecer como si no pasara nada? Me sentía físicamente mal todos los días”, confesó.

Sin embargo, esta tormenta no duró mucho, y una vez reunidos en Madrid, las cosas fueron calmándose y su relación sanó. Estando en Madrid, Victoria y David le dieron la bienvenida a su tercer hijo, Cruz, quien actualmente tiene 18 años. Años después, en 2011, cuando ya vivían en Los Ángeles, nació su hija Harper Seven, quien ya tiene 12 años.

©GettyImages



La pareja pudo superar la crisis.