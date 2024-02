Alicia Machado descarta reconciliarse con Christian Estrada y se deshace en halagos hacia el padre de su hija

El mes pasado, Alicia Machado sorprendió a muchos al revelar su separación de Christian Estrada. La venezolana y el mexicano iniciaron su relación el año pasado, y aunque tuvieron algunos altibajos, todo parecía indicar que las cosas iban bien, pero no fue así. Ahora, de nuevo en la soltería, la ex Miss Universe ha descartado rotundamente volver con el modelo y ha hablado como pocas veces del padre de su hija.

Alicia terminó definitivamente con Christian a principios de año.

Alicia viajó a México para las grabaciones de una película y participar como conductora invitada en el programa Hoy, y a su llegada al aeropuerto de la capital fue abordada por diversos medios de comunicación. La también actriz dijo que ha arrancado este 2024 “feliz con una película que se llama Cazando A Un Millonario, a eso vengo”, y de lo más simpática mencionó que ella “ha cazado a varios millonarios”, pero que no se quedó con ninguno porque es “una mujer libre como el viento, por eso nunca me he casado”.

Cuestionada explícitamente sobre su relación con Christian, la guapa venezolana aseguró que esa historia llegó a su fin. “Ya fue. Yo terminé mi relación con él a principios de año y ya, tan, tan”, dijo descartando la posibilidad de que haya una nueva reconciliación luego de que una reportera mencionara que Estrada había dejado la puerta abierta. “Una relación es de dos, yo terminé mi relación con él a principios de año, si el sigue en su relación, no sé con quién tiene una relación porque yo terminé con él hace mucho”.

La venezolana dijo además que en este momento de su vida lo último que necesita es entrar en un cruce de declaraciones con su ex. “Yo soy una señora mayor, yo estoy mayor para estas cosas, yo estoy muy vieja para eso. Así como estoy vieja para salir con un hombre menor que yo, también estoy vieja para soportar algunas cosas”, opinó.

La guapa venezolana estuvo como conductora invitada en el programa ‘Hoy’.

Sin embargo, Alicia dijo no estar arrepentida de las decisiones que tomó en su momento en temas del amor. “Yo nunca me arrepiento de nada, yo nunca me arrepiento de un chocolate que me como”, dijo entre risas. “Cuando yo decido mostrarles una pareja en mi vida es porque es algo importante y fue para mí de esa forma, y para mí todo lo que haya pasado en la relación con él (Christian) se queda ahí por respeto a él y por respeto a mí”, agregó, evitando así opinar sobre ciertas declaraciones que ponían en duda el talento de Estrada.

Destaca el gran trabajo del padre de su hija

En otro momento de la charla, Alicia aseguró haber dado la vuelta a la página en todo lo que respecta a sus exparejas. “Yo, como decía María Félix: ‘Ustedes recuerdan a mis exes, yo no’”, dijo entre risas. No obstante, quiso aclarar que hay dos hombres en su vida que siempre vivirán en su corazón. “El padre de mi hija que es el hombre más importante de mi vida y mi papá.

Para Alicia su hija Dinorah es su mayor tesoro.

Pese al interés de la prensa, la actriz evitó hablar respecto a los problemas personales de Christian relacionados a su paternidad, pero sí habló de su propia experiencia como mamá. “Yo soy una madre sola también, pero no me considero una madre soltera porque el padre de mi hija es un padrazo, es un hombre maravilloso, ha sido un gran padre”, comentó, refiriéndose así al empresario mexicano Rafael Hernández Linares, quien es papá de su hija Dinorah Valentina.

“De todo lo demás no sé, pero como padre ha sido un gran padre”, reiteró. “Yo tengo una hija hermosa, que es feliz, que ya tiene 15 años, que me ha costado mucho trabajo sacarla adelante... Yo soy una mujer famosa desde que tengo 16 años, para mí proteger a mi hija de lo que se malinterprete ha sido muy difícil”, confesó. Pero destacó que la jovencita tiene “una mamá que la ama, un papá que la ama, que siempre lo ha sabido desde niña”.

