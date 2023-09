Entre lágrimas, Alicia Machado se sincera: ‘El problema de mi hija es que tiene una mamá como yo’

La maternidad ha sido sin duda uno de los más grandes regalos que la vida le ha dado a Alicia Machado. Y aunque parece que fue ayer cuando nació Dinorah Valentina, lo cierto es que ya han pasado más de 15 años desde aquel especial momento, de hecho, hace unos meses la exreina de belleza celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija. Sin embargo, como muchas mamás, la venezolana se ha enfrentado al miedo de no estar haciendo un buen trabajo en la crianza de su retoño. Así lo reveló recientemente en el que fue un momento muy emotivo en pantalla.

Para Alicia, su hija es su adoración.

Durante el reality show Secretos de las Indomables (Canela.TV), en el que participa con Yuri, Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara ‘La Negra’ y Zuleyka Rivera, Alicia abrió su corazón para hablar de su papel de madre, e inevitablemente los sentimientos afloraron en ella.

“Siempre he querido tener mi conciencia tranquila de que he hecho por mi hija lo mejor que he podido, el problema de mi hija no es que es mi hija, es que tiene una mamá como yo, que ha tenido problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de que la gente me ha tirado hasta con la cubeta desde que tengo 17 años”, comentó entre lágrimas durante una emotiva charla con Manterola.

La exreina de belleza abrió su corazón para hablar de su papel de mamá.

La actriz admitió que el alcohol no ha sido un bueno a la hora de lidiar con sus situaciones emocionales. “Tengo mis issues de cuestiones que a veces me hacen ser una persona a la defensiva, he dejado de beber porque tengo temas con la ansiedad y con la depresión, el alcohol no me ayuda”, confesó.

Sin embargo, para Alicia su hijo Dinorah ha sido la mayor motivación para ser una mejor persona. “Hacer un esfuerzo todos los días de mi vida por controlar mis demonios, controlar las cosas que sé que están mal para que nunca mi hija me diga: ‘Mamá es que yo soy así porque yo te vi que eras una borracha, que eras una drogadicta, que eras una promiscua, por eso ahora soy así’, es lo único que quiero”, expresó la también actriz, y admitió que para ella es importante que la gente, incluido el padre de su hija, puedan ver y reconocer que ha hecho de Dinorah “un ser humano muy especial”.

Hace unos meses Alicia celebró los 15 años de su hija.

Las lindas palabras hacia su hija

El pasado mes de junio, además de consentirla con una espectacular fiesta en Bay Harbor Islands, Florida, por sus 15 años, Alicia le dedicó un sentido mensaje a Dinorah. “Llegó el día mi hija amada, la princesa más hermosa, la niña más valiente y noble que nunca he conocido, eres mi fortaleza y la ilusión de tu padre y toda tu familia, tu abuela Martha y seres queridos”, expresó entonces.

“Comienzas a tener tu propia vida y tus propias maneras de lograr lo que te propongas, porque eres un ser de luz, brillante y ¡siempre tendrás todo nuestro amor y apoyo para guiarte por el camino de tu felicidad y tu bien! Te amo hija mía y ¡hoy nos espera toda una aventura!”, agregó entonces.