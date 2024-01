Alicia Machado revela que volvió a la soltería y Christian Estrada responde: ‘Te he querido como a nadie’

Alicia Machado tomó a todos por sorpresa este lunes, durante su visita al nuevo programa de Telemundo, Pica y Se Extiende. Como invitada especial, la ex Miss Universo fue entrevistada por el presentador Carlos Adyan, quien quería saber los detalles de su vida amorosa, pues en semanas recientes lucía muy enamorada de Christian Estrada. Sin embargo, pocos esperaban la respuesta de Machado.

Sincera, directa y sin nada que ocultar, Alicia respondió: “No, ya no. Estoy soltera, sin compromiso, terminé mi relación definitivamente con Christian Estrada, no tengo nada que ver con él”. Alicia dejó a todos impresionados con esta revelación de su vida amorosa, pues apenas en Navidad posó de lo más contenta con su familia y él en las postales de sus redes sociales.

Aunque Alicia no ahondó en los motivos que pudieron originar esta nueva separación, aseguró que el tiempo fue un factor importante. “Yo tengo demasiado trabajo... en dos semanas me voy a filmar una película en Guadalajara, me voy a filmar una serie en febrero”, contó.

La relación entre la ex Miss Universo y el influencer ha estado marcada por los altibajos desde que se conocieron más a fondo durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos, en la que ella resultó la gran ganadora del premio de 200 mil dólares.

La respuesta de Christian Estrada

Luego de las declaraciones públicas de Alicia, Christian Estrada no guardó silencio y a través de sus redes sociales envió un mensaje para su ex, revelando que aún siente algo por ella. “A pesar de todo te he querido como a nadie, porque por ti aprendí lo que es realmente aceptar y querer a alguien tal y como es”, anotó en sus historias de Instagram con el tema de Nirvana, Something in the Way, frase con la que sus seguidores especulan que hubo algo que se interpuso entre ellos para continuar con su relación.

Christian concluyó: “Me quedo con saber que hice parte de tu vida, que fuiste mi alegría, mi sonrisa. Estoy consciente que te quise bien pero cuando algo no funciona la culpa es compartida, no hay buenos ni malos. ¡Te deseo lo mejor porque para mí fuiste la MEJOR!”. Un mensaje que, además, colocó sobre una de las fotos de ambos en sus tiempos más felices.

