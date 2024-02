Alicia Machado revela por qué nunca se ha casado y admite: ‘Si me sabes domar, me domas’

Algo que ha caracterizado a Alicia Machado, además de su belleza y personalidad auténtica, es que no deja de creer en el amor, por lo que se entrega por completo en sus relaciones sentimentales. Aunque en el pasado ha vivido algunas decepciones, la guapa venezolana siempre está abierta a nuevas oportunidades. Hace poco, al hablar de su vida amorosa y de la independencia con la que se ha manejado en ella, la exreina de belleza admitió que accedió a bloquear a un amigo famoso solo porque su pareja de ese momento se lo pidió.

©GettyImages



Alicia Machado se encuentra disfrutando su soltería.

Alicia asistió recientemente al podcast El Potrero, conducido por el influencer Luis “Potro” Caballero, y habló, entre otras cosas, de temas del corazón. En un momento de la charla, la actriz compartió que ha tenido algunas relaciones importantes y otras no tanto, “porque soy una mujer soltera, libre, independiente, soberana... unas aventurillas”. No obstante, confesó que el matrimonio no ha sido un tema que le quite el sueño. “Nunca he sido una mujer de pensar en casarme yo dejé de pensar en eso hace muchos años”, dijo. Ante la pregunta del anfitrión sobre si esta postura se debía a que no creía en el matrimonio, ella explicó que no necesariamente.

“Yo soy blanca o negra, o sea, o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados... 17 metros de cola y para toda la vida, o no”, expuso. “Yo soy una persona que creo que la vida es maravillosa, vivimos en una sociedad donde tú eres de libre albedrío y tú puedes decidir y siempre he sido una mujer que he tomado mis decisiones en la parte afectiva” agregó.

©GettyImages



Alicia se sinceró sobre sus relaciones amorosas.

¿Por qué accedió a bloquear a ‘Potro’ a petición de un ex?

Luego de que Alicia hablara sobre la filosofía que la a guiado a través de sus relaciones amorosas, ‘Potro’ le reprochó sobre algo que pocos conocían. Y es que estos dos famosos ya se conocían de tiempo, pues ambos participaron en La Casa de los Famosos, aunque no en la misma temporada. Ella, ganadora de la primera edición del reality de Telemundo, se desempeñó como panelista en la segunda temporada, misma de la que él fue parte.

“Me sorprende que siendo una mujer tan inteligente no me hayas escuchado. Y después, esto sí te lo tengo que reclamar enfrente de toda mi audiencia, este señor te prohibió hablarme. Te hizo bloquearme. ¿Por qué permitiste eso? Habla”, le reprochó ‘Potro’. Ella reaccionó con risas y cubriéndose un poco el rostro, pero accedió a responder. Aunque él no mencionó ningún hombre, fue inevitable pensar en Christian Estrada, con quien la venezolana tuvo una relación intermitente desde el año pasado hasta enero.

©GettyImages



Alicia terminó con Christian a principios de este año.

“Yo soy una mujer normal como todas, que me enamoro, me desilusiono, me ilusiono y de repente empiezas con una persona... Yo soy una mujer fuerte de carácter, pero también si me sabes domar, me domas”, admitió. “Cuando te doman y tú caes en eso tan bonito que estás con el hombre, eres su pareja, lo oyes, le haces caso, lo respetas. Yo soy de ese pensar cuando estoy enamorada. Y hay personas que te enredan y te llevan ahí”, explicó.

“Por eso el noviazgo para mí siempre ha sido tan importante y por eso, nunca me he casado… También soy una mujer que mientras más adulta me hago me hago, más exigente. Tengo una hija y cuido mi salud mental”, agregó sobre las lecciones que ha aprendido de sus experiencias.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.