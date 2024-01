Christian Estrada sobre ruptura con Alicia Machado: ‘Tengo que sanar y darle su lugar a ella’

En medio de su reciente ruptura con Alicia Machado, Christian Estrada se enfrenta a un nuevo reto profesional. El actor y presentador de televisión ingresó esta semana a La Casa de los Famosos como uno de los participantes, y fue justo minutos antes de que conociera a sus demás compañeros que reveló cómo se encuentra su corazón tras esta nueva soltería.

En la gala de inicio de la cuarta emporada, Jimena Gallego lo cuestionó sobre la posibilidad de encontrar un nuevo amor dentro de la casa ahora que está soltero. “No, yo viví una gran experiencia con Alicia, fuimos una pareja muy amorosa”, expresó aún sentido por la separación de la ex Miss Universo.

Christian reveló que está en un proceso de duelo y que antes de iniciar alguna otra relación, piensa despejar su mente y su corazón. “Sí entro soltero 100%, pero ahorita tengo que sanar, darle su lugar a ella y darme mi lugar a mí”, aseguró.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a una situación sin ataduras al expresar que, como todo hombre, no sabe lo que pueda pasar estando dentro de la casa por tanto tiempo.

Alicia Machado anucia el fin de su relación

Fue apenas este lunes que en su rol como invitada especial en el programa Pica y se Extiende, Alicia Machado confirmaba al mundo entero que había puesto fin a su noviazgo con Estrada. “No, ya no. Estoy soltera, sin compromiso, terminé mi relación definitivamente con Christian Estrada, no tengo nada que ver con él”, dijo cuando le preguntaron por su novio.

Christian respondió a las declaraciones de Alicia con una publicación en sus historias de Instagram, en donde daba a entender que fue ella quien decidió tomar caminos separados. “A pesar de todo te he querido como a nadie, porque por ti aprendí lo que es realmente aceptar y querer a alguien tal y como es”, escribió. Y agregó: “Me quedo con saber que hice parte de tu vida, que fuiste mi alegría, mi sonrisa. Estoy consciente que te quise bien pero cuando algo no funciona la culpa es compartida, no hay buenos ni malos. ¡Te deseo lo mejor porque para mí fuiste la MEJOR!”.

La pareja, que en mayo pasado confirmó los rumores de romance que venían sonando desde principios del 2023, tuvo una relación llena de altibajos, con rupturas y regresos que marcaron su tiempo juntos. Por ahora, las cosas parecen estar un poco más complicadas, pues con Christian aislado en la casa, no habría modo de comunicarse con Alicia para una nueva reconciliación.

