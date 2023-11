Por primera vez, Alicia Machado posa con su hija y Christian Estrada

Este 23 de noviembre, los famosos se reunieron con sus familias y amigos para celebrar una de las fechas más importantes en Estados Unidos y otros países: el Día de Acción de Gracias. Entre ellos estuvo Alicia Machado, quien se rodeó de sus seres queridos para pasar un grato agradable y agradecer por todas las bendiciones en su vida, incluida por supuesto su hija Dinorah. Este festejo fue especialmente significativo para la venezolana, pues aparentemente se trató de la primera vez que celebró junto a su novio Christian Estrada, con quien ha tenido una relación algo intermitente este año.

Alicia tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de su celebración, en la cual lució guapísima en un favorecedor vestido rosa al más puro estilo de Barbie. “Un día especial para agradecer y sobre todo pensar y ¡vivir el presente!”, escribió la ex Miss Universe al inicio de su publicación. “Gracias a Dios que cada día me fortalece en mis emociones y pensamientos para seguir adelante con el amor de mis seres queridos”, agregó en su mensaje.

“Hoy agradezco mi salud por sobre todas las cosas, agradezco mi familia, tener a mi más grande apoyo conmigo siempre, mi Madre, bendecida con la mejor hija del mundo, ¡la niña de mis ojos!”, continuó en su post, refiriéndose a Dinorah, quien ya es toda una adolescente y digna heredera de la belleza de su mamá.

En su publicación no olvidó mencionar a Christian. “Hoy me siento tan amada y valorada por mi novio y agradecida de coincidir contigo en esta etapa de nuestras vidas, mi amor @estradac11”, escribió la venezolana. En mayo pasado, dos meses después de haber confirmado su relación con él, Alicia dio a conocer que se encontraba nuevamente soltera. Pero esta ruptura no duró mucho, pues a inicios de julio, ella y el actor confirmaron que estaban juntos de nuevo. A finales de agosto se dio a conocer que nuevamente se habían separado, ruptura que duró hasta principios de octubre.

“Inmensamente agradecida por mis amigos que no me sueltan nunca de la mano”, escribió, etiquetando a la periodista Denise del Pino. “Siempre hacen que mi vida sea más fácil”, agregó, para luego agradecer a sus fieles fans. “Solo tengo amor para dar, Happy Thanksgiving!”, concluyó.

Su conmovedora confesión sobre su maternidad

“Siempre he querido tener mi conciencia tranquila de que he hecho por mi hija lo mejor que he podido, el problema de mi hija no es que es mi hija, es que tiene una mamá como yo, que ha tenido problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de que la gente me ha tirado hasta con la cubeta desde que tengo 17 años”, confesaba Alicia meses atrás durante el reality show Secretos de las Indomables (Canela.TV).

“Hacer un esfuerzo todos los días de mi vida por controlar mis demonios, controlar las cosas que sé que están mal para que nunca mi hija me diga: ‘Mamá es que yo soy así porque yo te vi que eras una borracha, que eras una drogadicta, que eras una promiscua, por eso ahora soy así’, es lo único que quiero”, expresó entonces.

