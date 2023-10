Alicia Machado le ha dado otra oportunidad al amor: Se reconcilió de nuevo con Christian Estrada

Además de ser una guapa y talentosa actriz y presentadora,Alicia Machado es una mujer apasionada que no se cierra nunca al amor. La también exreina de belleza inició una relación con Christian Estrada, la cual se confirmó en marzo de este año, pero las cosas no han sido todo miel sobre hojuelas, pues en más de una ocasión las diferencias los han llevado a tomar caminos separados. Sin embargo, todo apunta a que la guapa venezolana nuevamente se ha reconciliado con el actor y modelo.

©@machadooficial / @estradac11



Todo parece indicar que Alicia y Christian se han reconciliado.

Anoche, Alicia compartió en sus redes sociales algunos vistazos de su preparación para un desfile de modas en Boca Ratón, Florida, en el que ella participó como modelo. De camino al lugar, la ex Miss Universe compartió un video en sus historias de Instagram, dejando ver que se encontraba en compañía de Christian. Enseguida publicó una selfie de ambos, muy guapos y con looks a juego, posando frente al espejo. “Tú y yo”, escribió la actriz seguido de un emoji de corazón. “¡La vida real se vive sin filtros ni apariencias! Bendecida por lo que soy por lo que tengo y por lo que viene. Muy bendecida por ser amada y sobre todo ¡por amar ya por fin sin tantos complejos!”, escribió Alicia al compartir una foto suya del evento.

Por su parte, el modelo y actor también compartió con sus seguidores algunos vistazos de su preparación para el evento, empezando por un video en el que se veía al fondo a Alicia. Christian estuvo en primera fila disfrutando de la pasarela en la que participó su guapa novia.

©@machadooficial



La pareja se dejó ver de nuevo junta en redes sociales.

Estas publicaciones confirmaron las sospechas que surgieron hace unos días de que la exreina de belleza y el actor se habían dado una nueva oportunidad juntos. Y es que, el pasado fin de semana, Alicia y Christian compartieron un vistazo de su escapada juntos al parque Universal Studios en Orlando, Florida, donde se dejaron ver muy cercanos y cariñosos.

Una sorpresiva reconciliación

Este reencuentro ha sorprendido a más de uno, pues apenas a principios de mes Christian había confirmado su ruptura con Alicia, explicando que había sido ocasionada por diferencias entre ambos. “Es un tema que me sigue doliendo, pero como toda relación hay desacuerdos y desilusiones de ambas partes, pero estoy enfocado en mis proyectos, fue la segunda vez que nos dejamos”, dijo en La Mesa Caliente (Telemundo). “Por ahí dicen que la tercera es la vencida”, agregó entonces, dejando abierta la posibilidad de regresar.

©GettyImages



Alicia y Christian desfilaron juntos en una alfombra roja en mayo de este año.

En mayo, apenas dos meses después de haber confirmado su relación con Christian, Alicia dio a conocer que se encontraba nuevamente soltera. “Me la paso bien un rato... cuando se puede, se puede y si no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete así que next”, expresó entonces en sus redes sociales. Pero esta ruptura no duró mucho, pues a inicios de julio, ella y el actor confirmaron que estaban juntos de nuevo durante una entrevista conjunta con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Esta reconciliación duró poco, pues a finales de agosto se dio a conocer que nuevamente se habían separado, ruptura que duró hasta principios de este mes, como bien lo confirmó Estrada.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.