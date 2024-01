Tini Stoessel habla sobre el inicio de su relación con Rodrigo De Paul: ‘Yo no me cargué ninguna familia’

Desde que Tini Stoessel arrancó su romance con Rodrigo De Paul, la cantante ha estado en el ojo del huracán, pues algunos aseguran que todo empezó entre ambos cuando él aún estaba con Camila Homs, la madre de sus dos hijos. A pesar de los rumores, la cantante ha seguido adelante y no ha hecho caso a los rumores, manteniéndose al margen. Sin embargo, en una reciente entrevista, la intéprete de Muñecas se defendió de las acusaciones que la han perseguido desde 2021 y dijo que ella no tuvo nada que ver en la ruptura entre el futbolista del Atlético de Madrid y Homs.

Días felices... Tini y Rodrigo De Paul juntos

A su paso por el programa Rumis, del influencer argentino Lizardo Ponce, Tini se sinceró sobre esta situación y admitió estar cansada de que se hable sobre ella de esa manera. En el show, en el que también participó Emilia Mernes, el presentador invitó al público a contar historias de desamor y en una de ellas se habló de la infidelidad. Aprovechando el contexto, Tini habló como nunca. “Yo entiendo todo lo que están diciendo”, empezó a decir la cantante argentina. “Pero desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”.

Camila Homs y Rodrigo De Paul estuvieron juntos por más de una década

“Me van a a tildar y a mí... yo no me cargué ninguna familia, la verdad tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema”, expresó la cantante de 26 años, quien en más de una ocasión ha sido señalada como la causante de la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. “No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui . Puede pasar que una persona se enamore estando en pareja”, concluyó la intérprete.

Tini y Rodrigo: así fue su historia

La historia entre Tini y Rodrigo empezó a finales de 2021, pero se dieron a conocer como pareja de forma pública hasta abril de 2022. De Paul tenía una relación con Camila Homs desde hace un tiempo y tuvieron dos hijos; en enero de 2019 nació Francesca y en julio de 2021, llegó Bautista. Ambos tomaron caminos separados y al poco tiempo se supo que De Paul estaba con Tini, mientras que Camila se relacionó con Charly Benvenuto.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel terminaron el año pasado, tras casi dos años juntos

Actualmente, Homs está en pareja con José Sosa, también futbolista, volante de Estudiantes de La Plata. Mientras que su ex y Tini pusieron fin a su relación en agosto del año pasado, luego de varios meses de rumores sobre su distanciamiento.

A través de un comunicado conjunto, la expareja compartió la noticia de su ruptura. “Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, se lee en el mensaje difundido en las redes de De Paul.

Sin embargo, hay versiones que indican que están juntos de nuevo, pues se han vuelto a dar ‘follow’ en Instagram, además de que ambos llevan por estos días el pelo teñido de rubio cenizo. A pesar de estas pistas, ninguno ha confirmado que se hayan reconciliado.

