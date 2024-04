Tini Stoessel aborda los rumores de su relación con Rodrigo De Paul en su nueva canción

En agosto del año pasado, luego de semanas de rumores, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación, asegurando que la decisión la habían tomado en los mejores términos. Este noviazgo estuvo desde el inicio rodeado de polémica, pues hubo quien aseguró que había surgido mientras el futbolista seguía con Camila Homs, su esposa y madre de sus hijos. La intérprete argentina negó tales señalamientos en más de una ocasión, y ahora lo ha hecho una vez más, pero por medio una canción que acaba de estrenar.

©@tinistoessel



Tini ya había compartido vistazos de su álbum ‘Un Mechón De Pelo’.

El pasado 11 de abril, luego de mucha expectación, Tini lanzó su álbum Un Mechón De Pelo, trabajo del cual ya había compartido algunas pistas en sus redes sociales, dejando entrever que tendría una gran carga personal. Este disco está compuesto por diez temas que reflejan los procesos que la cantante de 27 años ha vivido tanto como artista como persona. Entre ellos se encuentra Ni De Ti, canción cuya letra guarda una innegable relación con lo que vivió en su noviazgo con el jugador del Atlético de Madrid.

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, dice una de las estrofas de dicho tema.

No hizo falta mencionar nombres para entender que aquellos versos tienen que ver con los duros señalamientos que recibió por su noviazgo con De Paul. Antes de confirmar su relación con Tini, el futbolista estuvo con Camila por 12 años, tiempo en el que procrearon a los pequeños Francesca y Bautista, nacidos en 2019 y 2021, respectivamente.

En su canción, la artista se refirió además a aquellas versiones que sugieren que consume sustancias. “Lamento pincharles el globo, no me drogo”, sostiene. “Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas, opinando de mi vida con total impunidad, es un acto de insensibilidad brutal”, agrega y envía un mensaje a quienes alimentan las falsas versiones sobre su vida: “Les deseo de todo corazón que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas”.

©@camihoms



Rodrigo De Paul y su expareja Camila Homs.

Se sincera sobre los sentimientos detrás de su nuevo disco

En medio del estreno de Un Mechón De Pelo, Tini hizo una transmisión en vivo en su Instagram para compartir con sus seguidores su emoción por este lanzamiento. La intérprete se mostró muy conmovida e invitó a sus seguidores al meditar antes de lanzar un comentario cruel en redes sociales. “Algo que suelo decir bastante es sobre esto de las redes sociales, que ves alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, comentó.

“Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, reflexionó.