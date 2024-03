Tini Stoessel ‘desaparece’ de las redes sociales: ‘Nadie sabe lo que no se ve’

Los seguidores de Tini Stoessel están desconcertados, pues prácticamente ha borrado todo rastro suyo en redes sociales, específicamente en Instagram. La cantante argentina, quien en el pasado ha sido blanco de críticas por su vida amorosa, ha dejado una sola foto en su cuenta, la cual ha acompañado de un mensaje un tanto críptico.

©@tinistoessel



Tini ha ‘desaparecido’ de Instagram.

“Nadie sabe lo que no se ve”, escribió la intérprete de Cupido en la única publicación que dejó en su Instagram. Junto a estas misteriosas palabras, Tini publicó una foto de sí misma, aparentemente sin ropa, sentada en una bañera abrazando sus piernas, con el pelo cubierto de espuma. El rostro de la cantante llamó especialmente la atención, pues mostraba una expresión de melancolía.

Los comentarios no se hicieron esperar, y algunos seguidores de la cantante externaron su confusión ante el actuar de Tini. Otros más aseguraron que su decisión de borrar u ocultar sus publicaciones en redes sociales, así como sus fotos de perfil, podría tener detrás el lanzamiento de un nuevo material musical. Muchos cantantes han recurrido a esta estrategia anteriormente cuando están alistando un nuevo proyecto y quieren cederle toda la atención.

Sin embargo, hasta ahora la estrella argentina no ha revelado detalles de un nuevo disco o sencillo, lo que deja en el total misterio lo que se trae entre manos.

Su contundente respuesta a las críticas

La resolución de Tini de ‘desaparecer’ de redes sociales ocurrió poco después de que respondiera de manera enérgica a una seguidora en X (Twitter) que la criticó luego de que publicara una foto en la que parecía estarse cortando un mechón de pelo. “Contáme, ¿qué te pasó de grave en la vida reina? ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contáme qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show”, escribió una usuaria identificada como Lolita.

©@tinistoessel



Tini recibió algunas críticas tras publicar esta foto.

Antes de que aquella cuenta fuera desactivada, la cantante respondió a su mensaje y lo hizo de manera enérgica. “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”, expuso Tini.

“Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo qe cada persona vive puertas para adentro, así que ojalá antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”, agregó en su respuesta.