Pixie y platinado: Tini Stoessel estrena nuevo ‘look’

Sabemos que Tini Stoessel ama jugar con su look y no le tiene miedo a probar estilos arriesgados, ya que en el transcurso del último año, la hemos visto portar con mucho estilo una cabellera castaña extra larga, un midi bob platinado, trenzado completo y hasta pelirrojo,looks en los que siempre ha lucido fabulosa. Y para la edición número 36 de los Premios Lo Nuestro 2024, que se llevaron a cabo la noche de ayer en Miami, la cantante argentina de 26 años robó todas las miradas en la alfombra magenta al llegar con un nuevo look: un pixie cut platinado con un micro fleco.

En la noche más importante para la industria latina, personalidades como Evaluna Montaner,Camilo, Ángela Aguilar, Annita y Natti Natasha se reunieron en el Kaseya Center en Miami para galardonar lo mejor de la música latina. Donde Tini Stoessel, la cantante juvenil con más de 21 millones de seguidores, se llevó el premio a “Álbum del año”.

El look de Tini Stoessel en Premios Lo Nuestro 2024

Además de ser una de las ganadoras de la noche, Tini también conquistó la alfombra magenta, gracias al estilista Dav Martens, al llegar con una de las tendencias más fuertes esta temporada: los “naked dress” o vestidos con transparencias. La modelo y cantante eligió un vestido largo con corte recto, strapless y con detalle drapeado en la cadera en color nude, el cual resaltaba su espectacular bronceado. Complementó el atuendo con un detalle en el cuello de la misma tela, sandalias de tacón, joyería Bulgari y un abrigo estilo mob wife color chocolate.

Pero su cambio de look radical fue el centro de atención y lo que se llevó la noche, ya que Tini llegó con un corte pixie platinado con un micro fleco -tendencia a la cual muchas celebs se han unido este año- el cual combinó con un maquillaje en tonos durazno, un afilado cat eye y labios extra glossy, creación del makeup artist Iván Fernández. Así como un manicure extra largo con efecto ombré en el mismo tono que su vestido.

El hairstylist de cabecera de la cantante, Zacarias Guedes, y responsable de sus increíbles makeovers, publicó también el look con inspiración noventera, y cabellera extra larga, con el que Tini llegó a la sede de los premios por la mañana. Y aunque todavía no sabemos si este cambio de look es definitivo, lo que sí es un hecho es que amamos cómo luce la cantante con este divertido pixie platinado, y no podemos esperar a saber de qué otra forma nos sorprenderá la estilosa cantante este año.

