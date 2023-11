¿Más pistas de reconciliación con Tini? El misterioso mensaje de Rodrigo De Paul

Tras varios meses de haber anunciado su separación, muchos están convencidos de queTini Stoessely Rodrigo De Paul están cuando menos en vías de reconciliarse. Aunque niguno de los dos ha hablado de ello públicamente, sus fans han seguido atentos sus movimientos, y están convencidos de que hay varias pistas que apuntan a que la cantante y el futbolista podría estar retomando su relación. Luego de que la intérprete y el jugador -curiosamente- estrenaran looks idénticos, él envió un misterioso mensaje a alguien especial, mismo que muchos consideraron iba dirigido a Tini.

Emocionado por el triunfo de Argentina frente a Brasil, en el partido de eliminatorias para la Copa Mundial, Rodrigo envió un mensaje en una entrevista posterior al partido del pasado 21 de noviembre. Aunque no reveló a quién iba dedicado, sí dejó claro que se trataba de “alguien a quien quiere mucho”.

“Déjame agradecer a una persona que la quiero mucho, que espero haya visto el partido. Esto también es para esta persona”, expresó el centrocampista ante las cámaras de TyC Sports, esbozando una gran sonrisa. Tras pronunciar estas palabras, se despidió de los medios, dejando tras de sí el misterio sobre la destinataria de su saludo.

En opinión de algunos internautas, el hecho de que De Paul decidiera no mencionar el nombre de aquella persona especial fue señal de que se trataba de alguien famoso, y enseguida saltó el nombre de Tini. Y es que en agosto pasado, cuando ambos confirmaron su separación, dejaron ver que tomaron la decisión en los mejores términos y por un tema de agendas. Además, en su oportunidad, el futbolista dejó ver que estaba abierto a una reconciliación.

¿La familia de Tini tenía dudas sobre Rodrigo?

Los medios argentinos analizaron el mensaje del futbolista, y hablaron de la posible reconciliación con la cantante. “Lo que me dicen es que ella tiene problemas con sus padres, como que había algún tema con ellos… Las palabras de él son como un guiño especial a Tini”, comentó Diego Ramos Mañanísima (El Trece). “Si lo decís públicamente, y hablas de alguien especial que no nombras, claramente estás refiriéndote a alguien que es público”, opinó por su parte la conductora Estefi Berardi.

Lucas Bertero, otro de los anfitriones del programa, lanzó otro argumento sobre la relación de Tini y Rodrigo. “En el momento en el que Tini y De Paul se ponen de novios, que todavía no había salido todo el divorcio y la separación de bienes con Cami Homs, el papá la sentó y le dijo que no se metiera ni blanqueara nada hasta que él resolviera todo”, comentó. “Ella también es adulta, pero la familia es medio un clan. No hay que olvidarse que Tini es una marca y el papá está cuidando esa marca por el bien de todos. Cuando se separó, a ella le molestaba no lo que hacía De Paul, sino todo lo que se generaba en torno a ella como tercera en discordia” señaló. “Sí, por eso insisto que esto es un guiño para ella”, agregó Ramos.

