¿Reconciliación a la vista? Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se hacen cambios de look idénticos

El pasado mes de agosto, luego de semanas de rumores, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación, dejando ver que esta decisión la habían tomado de común acuerdo y en los mejores términos. Y aunque cada uno ha seguido enfocado en sus propios proyectos, sus fans no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. De hecho, en más de una ocasión se ha especulado sobre una posible reconciliación entre la cantante y el futbolista, sin que hasta ahora ninguno de ello confirme nada. Sin embargo, acaba de surgir lo que algunos consideran es una pista clave de que han decidido retomar su noviazgo: se trata del ‘sospechoso’ cambio de look.

©GettyImages



Rodrigo se tiñó de rubio platinado.

Desde el mes pasado el jugador del Atlético de Madrid se dejó ver con un aspecto renovado: decidió dejar atrás su característico pelo castaño oscuro para lucir una melena cobriza. Pero al parecer ese no era el resultado final que Rodrigo tenía en mente, pues días después lució un tono rubio platinado que no dejó a nadie indiferente.

El jugador argentino lució su nuevo estilo en sus entrenamientos y en el partido contra el Villareal. Y en sus redes sociales también mostró una foto en la que mostró orgulloso su nueva melena. De vuelta a Argentina, para prepararse para las eliminatorias mundialistas, De Paul posó junto a Lionel Messi y otros compañeros, convertido en un apuesto rubio.

Si bien su cambio de look llamó mucho la atención por sí mismo, fue este 13 de noviembre, cuando Tini mostró su nueva melena, que los fans reaccionaron eufóricos. Y es que la intérprete de Cupido publicó en su Instagram un breve video en el que se le ve luciendo también una melena rubia platinada.

En las imágenes se ve a la cantante viajando en auto, vestida con una camisa negra, un gorro tejido y gafas negras en la cabeza, Pese a que llevaba buena parte de la cabeza cubierta, eso no impidió que se viera su pelo rubio y lacio asomándose un poco. “¿Y esa rubia?”, comentó Emilia Mernes, su amiga y colega. A lo largo de este año, Tini ha experimentado por distintos estilos en cuanto a su pelo, pasando por castaños oscuros, chocolates, mechas rojas y caramelo y ahora este rubio platinado.

Sus seguidores se apresuraron a interpretar esta transformación como una clara señal de una reconciliación con Rodrigo, pues les pareció un poco sospechoso que ambos decidieran cambiar de look casi al mismo tiempo y que eligieran estilos muy similares. Y es que, el hecho de que ambos conserven todavía en sus cuentas las fotos que se hicieron cuando eran novios ha mantenido también viva la esperanza de que puedan estar juntos de nuevo. Sin embargo, ellos no han dicho nada al respecto.

Las razones de su ruptura

El periodista Ángel de Brito, conductor del programa argentino LAM (América TV) reveló el 2 de agosto, un día después del anuncio de Tini y Rodrigo, que la cantante lo había contactado para hablar de lo que estaba pasando en su vida personal. “Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”, dijo entonces, refiriéndose a sus compromisos profesionales.

Ángel habló también con De Paul y dijo que se mostró esperanzado ante la posibilidad de retomar su relación en un futuro. “Me dice Rodrigo: ‘Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada”, contó. “Me agregó una frase que me llamó la atención: ‘Y seguir cada uno las cosas por su lado. Y poder empezar desde otro lado’”.

