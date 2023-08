Ex de Rodrigo de Paul reacciona a la ruptura del futbolista con Tini Stoessel

Tras la ruptura de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la persona más buscada fue Camila Homs, esto para obtener sus primeras impresiones. La modelo se presentó en el show Desayuno Americano (América TV) y por si fuera poco, descartó totalmente regresar con el padre de sus hijos, ahora que se ha quedado soltero. Como prueba de esto, Camila compartió un video de un apasionado beso con su actual pareja, el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa.

©@camihoms



Camila Homs ya está en otra relación

En el video, la pareja se deja ver dándose un beso, dejando atrás las teorías de que Camila podría volver con Rodrigo, con el que comparte a Francesca, de cuatro años, y Bautista, de dos. Y es que, desde hace unos meses, ella ya tiene una persona especial en su corazón. Hace tiempo empezaron a sonar los rumores que la relacionaban con José Sosa, y fue en mayo pasado cuando la modelo dejó una pista en sus redes, que confirmó su relación: empezó a seguir en Instagram a la hermana de Sosa.

Poco después surgieron las primeras imágenes de la pareja y ahora, ya no esconden su amor. Sin embargo, en la última semana han estado en el ojo del huracán debido al rompimiento de Tini y Paul.

‘No nos seguimos en redes’

A su paso por Desayuno Americano, Camila fue cuestionada acerca de su opinión sobre la ruptura de su ex con la cantante, a lo que respondió: “No opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora. Vi que se separaron, pero no puedo hablar del tema. Me sorprendió”.

Además de esto, dejó ver que el contacto con de Paul apenas y se da y esto es solamente por los hijos que comparten. “No nos seguimos en redes. Desde la separación, la relación mejoró un poco. Tenemos un trato cordial por los nenes”, indicó.

©@camihoms



La modelo asegura que el trato con su ex es cordial por los niños

Los presentadores del show le preguntaron si podría darse una reconciliación entre ambos, a lo que ella respondió de inmediato con una negativa. “No, de mi parte no”. Con la reciente story en la que aparece con José Sosa, una reconciliación con el padre de sus hijos queda más que descartada. Los conductores del show fueron más allá y le preguntaron su de Paul y Sosa se conocían, debido a que están en el mismo ambiente futbolístico, a lo que Camila contestó que no, y que prefiere que las cosas sigan así.

Para concluir, la modelo añadió que no tiene más que buenos deseos para el que alguna vez fue su pareja, pues comparten a dos hermosos niños. “Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos, voy a desear que sea feliz, que esté bien, acompañado o solo. Mientras mis hijos sean felices, yo jamás impediría nada por un problema extra mío”, aseguró.

