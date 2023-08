‘No fue por un cuerno’, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelan las razones de su ruptura

El pasado 1 de agosto Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación, asegurando que su decisión había sido tomada de común acuerdo y en el mejor de los términos. La pareja, que ya había sido alcanzada por rumores de crisis, se sumó así a la larga lista de rupturas de celebridades este verano. Al hacer su anuncio, ni la cantante ni el futbolista ahondaron en detalles sobre sus motivos, y solo se refirieron con cariño y respeto del otro. Sin embargo, la televisión argentina ha revelado las sinceras conversaciones que uno de sus conductores sostuvo con la intérprete y el jugador, en las que se habló de las circunstancias del rompimiento.

Hace unos días Tini y Rodrigo anunciaron su separación.

El periodista Ángel de Brito, conductor del programa argentino LAM (América TV) reveló el 2 de agosto, un día después del anuncio de Tini y Rodrigo, que la cantante lo contactó varias veces entre el 31 de julio y el 1 de agosto para hablar de lo que estaba pasando en su vida personal.

“Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, comentó el comunicador, quien el pasado mes de diciembre ya había entrevistado a la cantante.

Tini aseguró que no hubo terceros en discordia.

“Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”, compartió Ángel.

Según contó el periodista, Tini y De Paul se distanciaron debido a los demandantes meses por los que pasará la cantante, pues tiene en puerta una gira por Europa y Norteamérica. “Ella me dijo que se piensa quedar en Madrid porque tiene que terminar la gira. Después tiene Miami, Puerto Rico, que tiene que grabar un video y después vuelve a Estados Unidos para seguir con la gira allá”, contó De Brito y agregó: “Los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”, explicó. También compartió que Tini le dijo que en los últimos meses se contaron “muchas mentiras” acerca de su relación con el futbolista.

Rodrigo dejó entrever que podría haber una reconciliación en el fututo.

¿Qué dijo Rodrigo?

Ángel habló también con De Paul y dijo que se mostró esperanzado ante la posibilidad de retomar su relación en un futuro. “Me dice Rodrigo: ‘Hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado’”, relató. “Y después me habla de los viajes de ella y lo que ya se contó”, continuó el conductor de LAM.

“Me agregó una frase que me llamó la atención: ‘Y seguir cada uno las cosas por su lado. Y poder empezar desde otro lado’”, contó De Brito, palabras que en su opinión dejan ver cierta esperanza de una futura reconciliación. “Yo veo como dos situaciones distintas: Tini más firme ahora y Rodrigo como queriendo remontarlo”, señaló Ángel.

