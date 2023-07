¿Terminaron? Esto es lo que se sabe sobre la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Desde hace días, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están inmersos en rumores de separación. Varios medios y periodistas argentinos apuntan a que la pareja está en medio de una fuerte crisis y que incluso, ya habrían puesto fin a su relación. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos han indicado que los rumores son falsos y que ambos están en Madrid. Estos reportes se dan a unas semanas de que la cantante fuera captada luciendo un gran anillo de diamantes, lo cual dio pie a versiones acerca de un compromiso.

©@tinistoessel



Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Los reportes de la ruptura entre la cantante y el jugador argentino se dieron hace un par de días, cuando la periodista Paula Varela lanzó un tuit, en el que aseguraba que la parejita había dado fin a su romance, el cual se confirmó en abril de 2022.

ÚLTIMO MOMENTO

Tini y De Paul separados ! @socioseltrece — Paula Varela (@Palivarela) July 19, 2023

A pesar de los reportes, fuentes allegadas al entorno del centrocampista del Atlético de Madrid confirmaron al portal Teleshow que “está todo bien entre ambos” y que “siguen juntos en Madrid”. Además de esto, el presentador Ángel Brito, de El Ejército de LAM, reveló en Twitter lo siguiente: “De la boca de los protagonistas: NO ESTÁN SEPARADOS. Tini y De Paul ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores”. En ese mismo programa, se dijo que Tini y Rodrigo habían cenado hace un día con Emilia Mernes y con el rapero Duki.

Además de estas declaraciones, Rodrigo de Paul y Tini aún se siguen mutuamente en las redes sociales, e incluso él le dio un ‘me gusta’ a su más reciente fotografía en Instagram, en la que ella aparece con un nuevo color de pelo, un tono rojizo.

La salud mental de Tini Stoessel

La cantante de origen argentino se sinceró hace unas semanas con el diario El País y habló abiertamente sobre su salud mental. La cantante contó que sufrió una serie de ataques de pánico que drenaron su energía, al punto de que no podía ni salir de la cama. “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”.

Con el apoyo de sus seres queridos, su equipo y el de su pareja, la cantante ofreció un exitoso show en Barcelona, en el que estuvo presente Rodrigo de Paul, apoyándola en casa paso. Tras el show, Tini publicó en su perfil unas fotos del concierto anteriormente mencionado y el futbolista le dedicó un emotivo mensaje debajo del post: “Estoy muy orgulloso de vos, de quien sos y de tu fuerza, te mereces todo lo bueno. TE AMO”.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.