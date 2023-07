Familia de Talina Fernández cumple su última voluntad en el mar

La última voluntad de Talina Fernández era descansar en el mar, en donde deseaba que parte de sus cenizas fueran esparcidas por sus seres más amados. A casi un mes de su lamentable y repentino fallecimiento, sus hijos y nietos viajaron a las playas de Acapulco, en México para cumplir con aquella promesa con la que dan un último adiós.

Fue en la Bahía de Santa Lucía en donde los allegados a la Dama del Buen Decir se reunieron para este solemne momento. “Fue muy hermoso poder concluir con todo lo que mi mamá quiso en vida. Mi mamá amaba Acapulco, pero más que nada es una celebración de su vida”, contó Pato, hijo de Talina, al programa Sale el Sol, del que su mamá era parte de los conductores.

En este pequeño ritual de despedida, Pato agregó que también arrojaron una ofrenda al mar compuesta por flores y comida, en especial fruta: “Las flores blancas siempre son luz y paz; la sandía de una ofrenda que se le hace a la diosa del mar”.

Para Talina, Acapulco fue uno de sus lugares favoritos, pues ahí pasó grandes momentos familiares que siempre la acompañaron. Otra parte de sus cenizas descansarán en su hogar cerca de la playa, en donde Talina tenía un altar para aquellos familiares que se adelantaron, tal como su hija Mariana Levy, quien falleció en la Ciudad de México en el año 2005.

El testamento que arregló poco antes de fallecer

Pato reveló que una semana antes de que su madre partiera, arreglaron algunos detalles en el testamento para evitar problemas después de su muerte. Si bien Talina deseaba hereda en vida, era más complicado que hacer cambios en el documento oficial. “Una semana antes de que muriera mi mamá le dije: ‘Ándale, faltó arreglar ciertos pedacitos del testamento para que todo mundo quedara con las cosas como deben de ser’”, recordó Pato.

Y agregó: “Una semana antes de que mi mami muriera fuimos con nuestro notario, arreglamos el testamento, todo mundo tiene lo que le toca, no va a haber pelea en absoluto, todo mundo quedó cubierto. Bendito sea Dios no dejó problemas para nadie, nada quedó inconcluso, todo lo dejó muy bien preparado”.

Pato expresó que no habrá problemas entre sus sobrinos, los hijos de Mariana Levy, quienes recibirán la herencia de su abuela sin ningún contratiempo. “Ella quería que cuando ella muriera no hubiera broncas, no hubiera temas con el testamento, que no hubiera peleas entre hermanos y sobrinos y demás”, detalló.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.