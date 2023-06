Del baile al llanto, Rodrigo De Paul disfruta emocionado el concierto de TINI

TINI inició muy ilusionada su gira por España luego de una crisis emocional que por poco la hace cancelar los 11 conciertos programados. Encantada con el recibimiento del público, la argentina abrió en A Coruña con un show memorable y lleno total, en el que contó con el apoyo de su novio, Rodrigo De Paul. El futbolista no se resistió a bailar con los temas más movidos de su chica, así como tampoco logró contener el llanto al escucharla hablar sobre la batalla de salud mental que ese día lograba superar a su lado.

En las redes, se hizo viral un video en el que podemos ver cómo De Paul es capturado por el ritmo y desde una primera fila especial disfruta del concierto sin dejar de bailar. Lo que más llamó la atención fue el corte que, segundos después, lo muestra en pleno llanto y sin dejar de sonreír cuando Tini entona el tema Quiero volver.

Algunos fans notaron que la emoción estalló con esa canción que la también actriz solía interpretar con su ex, Sebastián Yatra; sin embargo, el motivo del llanto iba más allá de la relación del pasado y el tema habría tomado un significado diferente luego de que la propia Martina Stoessel, su nombre real, revelara ante sus fans lo que había estado sintiendo hace no mucho tiempo.

“Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza y poder estar acá es un gran logro. Gracias a ustedes por todo el apoyo”, expresó al público que no dejó de aplaudir.

Rodrigo la miraba con orgullo y ella sabía que contaba con él en ese momento. Ambos dejaban atrás los malos ratos y veían cumplida la meta de una mujer fuerte que decidió salir adelante y que contó con el apoyo incondicional de un grupo de personas que la aman. Al igual que el jugador de la Selección Argentina, algunas personas de la audiencia dejaron correr las lárgrimas por sus mejillas. Otras más aprovecharon para que el seleccionado les firmara su bandera argentina.

TINI, a punto de cancelar su gran gira

A finales de abril, TINI nos contaba lo emocionada que estaba por el inicio del TINI Tour 2023 y el estreno de su cuarto álbum, Cupido. La gira la llevaría por primera vez como solista a España y Estados Unidos, y aunque estaba muy contenta con esa gran noticia, el tour por poco se cancela debido a los problemas de salud mental que tuvo semanas atrás, tal como lo reveló en concierto y en una entrevista con El País.

“No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”, contó al medio local. “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy”, agregó.

La situación se habría detonado el año pasado, cuando su padre, Alejandro Stoessel, tuvo un problema de salud. Sincera, expresó que hablaba de esto a corazón abierto para que la gente que pasa por un momento similar sepa que no está sola y que no por ser famosa ella lleva una vida color de rosa. “Lo digo porque soy fuerte, tengo a mi lado gente que me quiere y sé que voy a estar bien. Siento que al contarlo, mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”, expresó.

