Ana Patricia Gámez y sus hijos ya tienen su primer gran recuerdo del año

El año apenas inició, pero Ana Patricia Gámez y sus hijos ya tienen una anécdota nueva que contar. La ex Nuestra Belleza Latina y su familia se fueron de vacaciones a Aspen, en donde se la han pasado a lo grande en diversas actividades en la nieve. Y fue justo en estos días libres de invierno que Ana y sus pequeños, Giulietta y Gael, no dejaron pasar la oportunidad de patinar sobre hielo.

“Primer día del año y ya hicimos algo que nunca antes habíamos hecho ⛸️❄️”, escribió feliz junto a un video que resume lo bien que se la pasaron en la pista.

Con un gran espíritu aventurero y por ser la mayor, Giulietta se puso los patines para deslizarse por su propia cuenta. Incluso aprovechó para posar con su look y llevarse a casa un grato recuerdo sobre hielo.

Gael, el menor de la familia de Ana Patricia y Luis Carlos Martínez, confió en mamá para que lo llevara en una silla especial para niños, evitando caídas sin perderse de la diversión.

Recuerdos bajo cero

Además de patinar, Ana Patricia, su esposo y sus hijos han estado lejos de casa esquiando en la nieve. La presentadora de TV no sólo se dedicó a lanzarse desde las colinas pintadas de blanco, sino que tomó clases para hacerlo segura y con estilo.

“No sé si aún en el 2024 se usan los selfies, pero este me encanta 🤣 sobre todo porque esquiar no es de mis deportes favoritos, de hecho le tengo mucho respeto por no decir miedo y hoy en mi primera clase de este viaje pude avanzar un poco más. 🤭 Por lo menos no me caí ninguna vez 🎿 Me toca aprender bien y no tener miedo así como mi Giulietta & Gael 🥰”, explicó Ana junto a las fotos que explican más su travesía sobre la nieve.

Así como Ana, sus hijos también estuvieron de lo más entretenidos en sus clases intensivas. Giulietta hizo una amiguita con quien compartir estos días, mientras que Gael estaba emocionado por volverse a poner los esquíes; pues a pesar de haberse caído varias veces, encontró la diversión en este pasatiempo al aire libre.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez y Ben Affleck sufren estrés postraumático después de su primer romance Loading the player...