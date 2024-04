Con un look de inspiración nupcial, Ana Patricia Gámez admite: ‘Me dieron ganas de volverme a casar’

Ana Patricia Gámez dejó sin aliento a sus fans con su look de inspiración nupcial, pero ninguno quedó más fascinado que su esposo Luis Carlos Martínez, que al verla de blanco recordó el día en el que unieron sus vidas, hace ya casi 10 años. Para una de las emisiones de Enamorándonos USA(UniMás) de esta semana, la presentadora usó un vestido blanco que le gustó tanto, que la propia Ana Patricia admitió que quisiera volver a casarse con el padre de sus hijos. Curiosamente, la pareja celebrará su 10° aniversario de bodas a finales de mayo, así que podría ser que se animen a renovar sus votos con Giulietta, de ocho años y Gael, de cinco, como sus testigos.

Ana Patricia Gámez y su esposo, Luis Carlos Martínez

A través de su cuenta de Instagram, la reina de Nuestra Belleza Latina 2010 compartió una serie de fotos en las que aparecía modelando el vestido blanco de su línea Beashion Boutique. Un look perfecto para la primavera, con detalles y bordados, además de unos delicados tirantes como moños.

Junto a las imágenes en las que aparece con el vestido — el cual por cierto ya está agotado en su tienda en línea— Ana Patricia comentó: “Ame este look en @EnamorandonosUsa 🤍 hasta me dieron ganas de volverme a casar con Luis Carlos 🥰 próximamente nuestro 10 aniversario 💍”. A este comentario no tardó en reaccionar su marido, quien dejó ver que tiene toda la intención de celebrar nuevamente una boda con la mujer de su vida. “Me apunto!! ✍️😍😘 @anapatriciatv”, comentó Luis Carlos, quien es hermano de Karla Martínez, amiga de Ana y presentadora de Despierta América.

Fue el 21 de mayo de 2014, cuando Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez unieron sus vidas en una espectacular boda, celebrada en Guadalajara, Jalisco. Ante cientos de amigos y familiares, la pareja se dio el ‘sí, acepto’ y empezaron a escribir una bonita historia. Actualmente, son padres de dos niños y no podrían estar más plenos, pues dentro de poco celebrarán 10 años de casados.

Un viaje al paraíso

En una entrevista con HOLA! USA hace un tiempo, Ana nos compartió la forma en la que le gustaría celebrar su aniversario. En entonces, nos contó que tiene un destino soñado; las paradisíacas islas de Bora Bora, en la Polinesia francesa.

“Sueño de hacer ese viaje que será como la segunda luna de miel. Sueño con ir a Bora Bora, en la Polinesia francesa. Es lejísimos y es un viaje largo, y le digo ‘tenemos que ir tú y yo solos’, y él me dice, ‘sí, pero hay que esperar a que los niños estén un poquito más grandes’. A mí esposo y a mí nos da pesar dejarlos, por más que se queden con alguien que los cuide, siempre nos queda esa culpabilidad, pero entiendo que también como pareja necesitamos ese tiempo solos. Y si no es a esa isla paradísiaca, sería como a la Riviera italiana”, contó hace un tiempo sobre la forma en que ella y Luis Carlos podrían celebrar.