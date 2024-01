Recuperada, Ana Patricia Gámez regresa a su programa en un día especial

El pasado 23 de enero Ana Patricia Gámez abandonó repentinamente el estudio del Enamorándonos USA (UniMás) tras sentirse mal, tal como lo explicó su compañero Rafael Araneda. Ante la preocupación de sus fans, la guapa mexicana reveló más tarde el problema de salud que había tenido, y dijo que estaría de regreso pronto. Sin embargo, el último par de días no se presentó en el programa y el público la estuvo echando mucho de menos. Por fortuna, todo ha marchado bien en su recuperación y se ha anunciado el regreso de la presentadora para un día muy especial para la emisión.

“¡Estamos de fiesta y con la familia completa! @anapatriciatv estará de regreso acompañando a @rafaaraneda para la gran celebración de #Enamorandonos800 por @unimas”, se anunció en la cuenta de Instagram del show televisivo. Y es que este 26 de enero el programa celebra sus 800 episodios, algo que sin duda es prueba del gran trabajo que han hecho los conductores.

En sus historias de Instagram Ana confirmó su regreso y se dejó ver muy emocionada por la celebración en el programa. “Son los 800 programas de Enamorándonos y aquí estoy”, dijo en un video en el que se le veía viajando en auto rumbo al estudio del show. “Todavía me siento más o menos, pero traigo aquí un juguito de betabel”, comentó, no sin antes agradecer a el apoyo de la amiga que la acompañaba. “Aquí estamos, a darlo todo hoy para Enamorándonos, me voy a arreglar y los espero en el programa”, dijo.

¿Qué le pasó a Ana?

En la ausencia de Ana, Migbelis Castellanos y Karina Banda estuvieron acompañando a Rafael en la conducción del programa. Durante la emisión del pasado 24 de enero, la esposa de Carlos Ponce y el presentador chileno charlaron con Gámez en un enlace telefónico.

“¿Cómo te sientes? Ayer nos preocupamos y todo el mundo también, han preguntado en todas partes, cómo estás”, dijo Araneda. “Qué pena porque no me gusta que nadie se asuste, realmente me sentí muy mal, muy débil, muy mareada, con dolor”, contó Ana Patricia, revelando que incluso tuvo que ir al hospital. “Ya hoy un poco mejor a ratos, pero me levanto y me siento débil”, admitió

“Me hice exámenes para descartar varias cosas que yo pensé que era, pero no, resultó en hemoglobina baja, anemia podría ser, algo que he sufrido desde niña y a cada tanto tiempo tengo como estos bajones y pues se sumó a lo que nos sucede a las mujeres cada mes, y a la actividad física muy fuerte que hago todos los días, diferentes cosas, pero aquí estamos, en reposo, descansando y tomando mucho hierro”, explicó la presentadora.

“Y a comer bien, si tú eres de buen diente”, comentó Karina. “Y es que a veces uno dice, ‘cómo anemia si como bien’, pero a veces falta cierto nutriente o cierto alimento, y aparte te he visto darle duro al gym manita, entonces todo es un balance”, aconsejó la también mexicana antes de despedirse de Ana deseándole lo mejor.

