Ana Patricia Gámez habla del susto que se llevó: ‘No estamos preparados para un tercer hijo’

A sus 36 años, Ana Patrica Gámez se encuentra realizada en todas las facetas de su vida. En lo profesional triunfa como conductora de Enamorándonos: Recargados (UniMás), a cuyo público a cautivado con su carisma. Y en su vida personal, las cosas marchan de maravilla con su esposo Luis Martínez, padre de sus amados hijos Giulietta y Gael. Sin embargo, recientemente se presentó una inesperada situación por la que temió perder la tranquilidad que disfruta ahora: una falsa alarma de embarazo.

Ana Patricia tiene una familia hermosa.

En más de una ocasión la conductora mexicana ha expresado que está feliz con su familia tal como es, por lo que ha descartado buscar otro bebé. Sin embargo, las hormonas le jugaron una broma hace poco y le hicieron sospechar que podría estar en esperando otro hijo. Cercana siempre con sus seguidores, Ana Patricia compartió en sus historias de Instagram lo que ocurrió.

“Me estoy terminando un tecito doble de manzanilla, antes de bajarme aquí al trabajo porque traigo tremendo cólico desde ayer, se los juro, hacía tanto tiempo que no me dolía, pero hasta ese dolor me da alivio, porque prefiero que me duela la barriga, a que me crezca por los próximos 9 meses, me llevé tremendo susto, no saben… No más pensaba en pañales, en carriola, en cuna”, contó.

La presentadora tuvo una falsa alarma de embarazo.

La presentadora mostró después la aplicación con la que monitorea sus períodos de menstruación, la cual le marcaba que debía iniciar el día 16, pero fue hasta el 22 llegó, confirmando que no estaba embarazada.

Su familia está completa

Ana Patricia subió después otros videos en sus historias en los que se refirió a dicho susto. “Ya me di cuenta que ya no soy ninguna chavita de treinta y tantos, sino acercándome a los 40, bueno tengo 36”, comentó. “Con tremendo susto que me di ayer muchas chicas me compartieron que también, acercándose a los 40, cuando ya se va acercando la menopausia llega la pre, y les sucede que se les atrasa (el periodo) hasta 15 días, pero que ya están acostumbradas”, contó, y compartió además que habló con su mamá al respecto, y le confirmó esta situación. “Es parte de crecer y es de parte de ser adulta”, reflexionó.

Está feliz con su familia de cuatro.

“Pero igual una no deja de asustarse porque yo con la aplicación ese día me dice y ese día llega, o 12 horas antes o 12 horas después, pero nunca 5, 6 días. Entonces yo ya tenía hasta pruebas de embarazo, habían salido negativas, pero igual hasta no una tener el cólico…”.

“Entonces, por eso es que prefiero tener dolor de barriga y cólicos a que me comience a crecer nuevamente, porque la verdad no estamos preparados psicológicamente para un tercer hijo, ya nos sentimos completos, con Giulietta y con Gael, familia de cuatro”, confesó. “La verdad no me veo nuevamente (embarazada), así que o tomo cartas en el asunto yo o mi esposo”, sentenció, aunque señaló que prefiere convencer a su esposo de que sea él quien tome medidas. “Porque estos sustos no los quiero estar llevando, no se siente bien”.

