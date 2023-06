En 2007, Alejandra Espinoza se convirtió en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL). ‘Ale’ conoció a Aníbal en la casa de NBL, pues él era el maestro de baile. De inmediato ella lo vio y quedó flechada por él, pero había un detalle... en ese entonces ¡ella tenía novio!

En una entrevista con Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, ‘Ale’ confesó que, a pesar de estar en una relación, cayó rendida a los encantos de su marido.

“Los dos nos pasamos de listos porque OK, yo tenía novio, no es algo de lo que estoy orgullosa pero, no sé, Aníbal me gustaba“, expresó entre risas.