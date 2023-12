Desmienten retiro de Ricardo Arjona tras mensaje sobre su estado de salud

A principios de mes, Ricardo Arjona sorprendió a todos con un anuncio en el que daba a entender que se despedía de los escenarios de forma definitiva. El cantante guatemalteco concluía en Chile un concierto de su tour Blanco y Negro para después recurrir a las redes sociales y explicar que los problemas de salud en su columna lo habían orillado a esta decisión.

Sin embargo, su equipo ha desmentido los rumores con un tajante “Ricardo Arjona no se retira”, y a través de un comunicado explicó a detalle lo que en realidad sucede. “No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso”, externaron a EFE.

De esta forma aclaran la que se tomó como la despedida pública del intérprete de Dime que No, reiterando que únicamente la gira había llegado a su fin, luego de una intensa batalla por los problemas médicos que el cantante presentó, mismos que por ahora lo tienen en reposo y bajo la observación de especialistas.

El comunicado de Ricardo Arjona

La semana pasada, Arjona compartió unas palabras con sus seguidores, explicando el suplicio que había pasado en los últimos días de la gira que en esta recta que lo llevó por Argentina y Chile. “Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno”, anotó.

Y continuó: “A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en Chile de tantas historias y afectos”.

El cantante agregó: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”.

