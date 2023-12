Por un problema de salud, Ricardo Arjona se despide de los escenarios: ‘Les digo, adiós y gracias’

Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores tras revelar que se retiraría de los escenarios. Luego de un espectacular concierto en Santiago de Chile, como parte de su tour Blanco y Negro, el cantante guatemalteco dio a conocer que por motivos de salud se alejaría de los reflectores luego de una sólida trayectoria por más de 40 años. A través de sus redes oficiales, el intérprete de Mujeres compartió un sentido mensaje en el que revelaba los problemas de salud que lo aquejaban y que lo habrían orillado a tomar esta drástica decisión.

Tras más de 40 años de carrera, Arjona se retira de los escenarios

De acuerdo con sus palabras, Arjona padece de una lesión en la columna, y necesita una cirugía de urgencia la cual pospuso debido a su tour. Ahora que este ha llegado a su fin, el cantautor se dedicará a cuidar de su salud. En su mensaje, el artista, quien cumplirá 60 años en enero próximo, agradeció a sus seguidores y colaboradores por el cariño y el apoyo durante su carrera.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno”, se lee en la primera parte de su mensaje.

“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en Chile de tantas historias y afectos”, agregó.

Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, indicó el cantante.

“Tendré que desaparecer para invertame un motivo que sea más grande que este. si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intetnar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, añadió.

En la parte final de su mensaje, el intérprete habló acerca de las razones por las que alejó su vida privada de los reflectores y se mantuvo alejado de las cámaras. “No coincido con la inustira. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que me llevé cuando empezaba. Me gasté toda la falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir a ese mundo de humo y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien”. Para terminar, el cantante aseguró que sus seres queridos son todo lo que necesita. “Mi familia y mis amigos son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas”.

En cuanto a su ámbito familiar, el cantante es padre de tres chicos; Adria y Ricardo, de su primer matrimonio con la modelo Leslie Torres. Arjona y la madre de sus hijos estuvieron casados de 1992 a 2002 y fue hasta 2009 que concluyeron su divorcio. A finales de los noventa, conoció a la modelo Deisy Arvelo en la grabación del video del tema Dime que no. La pareja empezó a salir y en 2006 hicieron oficial su compromiso. En 2010, dieron la bienvenida a su primer hijo, Nicolás.

