Julia Roberts rompe el silencio sobre el fallecimiento de su ex Matthew Perry

El fallecimiento de Matthew Perry el pasado mes de octubre conmocionó a la industria del entretenimiento y dejó un gran hueco no solo en la pantalla, sino también en las vidas de su familiares y amigos más cercanos. El elenco de Friends, con el que compartió por años, le dedicó sentidos mensajes de despedida, así como también lo hizo su amiga Salma Hayek. Ahora, ha sido una famoso exnovia del actor quien ha roto el silencio sobre su triste fallecimiento: Julia Roberts.

“El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador. Creo que, ya sabes, nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos”, dijo expresó la estrella de Pretty Woman en entrevista con Entertainment Tonight al ser cuestionada sobre el fallecimiento de Perry. La actriz está casada desde 2022 con el director de fotografía Daniel Moder, padre de sus tres hijos.

Julia y Matthew salieron durante unos tres meses en la década de 1990, por las mismas fechas en las que la actriz participó como invitada en Friends. Aunque se trató de un romance breve, al parecer marcó al actor, pues escribió al respecto en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

“Le envié tres docenas de rosas rojas y la tarjeta decía: ‘Lo único más emocionante que la perspectiva de que estés en el programa es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores’”, escribió Matthew en su autobiografía.

También contó cómo fue que la actriz accedió a participar en el programa. “Su respuesta fue que si le explicaba adecuadamente la física cuántica, aceptaría estar en el programa”, contó. “Al día siguiente, le envié un artículo sobre la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre y el entrelazamiento, y sólo una parte era metafórica”.

El actor dejó ver que estuvo muy enamorado de Roberts, pues escribió que parecía como si “la hubieran puesto en este planeta para hacer sonreír al mundo, y ahora, en específico, a mí. Yo estaba sonriendo como un chico de 15 años en su primera cita”, contó.

Su lucha contra las adicciones y su ruptura con la actriz

En sus memorias, Matthew contó que se sentía el “rey del mundo” al salir con Julia Roberts, pero confesó que su constante lucha contra las drogas y el alcohol fueron un obstáculo para seguir con su noviazgo.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era lo suficientemente; nunca podría ser suficiente; Estaba destrozado, roto, no era digno de ser amado. Entonces, en lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts”, contó Matthew.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.