¿Qué es el minimalismo noventero y cómo lograrlo?

Probablemente entres a redes sociales y veas los looks de tus celebridades favoritas en los noventas y pienses que su estilo es impecable. Seguramente en tus tableros de Pinterest está Kate Moss con algún look sencillo pero perfecto.

Lo que probablemente no sabías es que en la década de los 90s, lograr el outfit ideal era cosa fácil, ¿la razón? Después de la moda ochentera donde todo era prints, accesorios maximalistas y colores súper saturados, llega la década para deshacerse de los excesos en absolutamente todo, y así crear looks mucho más equilibrados.

La fórmula para lograr este ‘aesthetic’ limpio pero elevado es sencillo; líneas simples, colores neutros, y cortes limpios. Busca prendas y accesorios discretos y funcionales con tejidos básicos y en colores neutros para incluir en tu rotación.

¿Qué pasa con los accesorios?

Que quieras tener un estilo minimalista no significa que no puedas incluir accesorios para elevar tu look. Apuesta por piezas que sean pequeñas y discretas. En los noventas, se usaban pendientes pequeños y collares delicados. La clave está en que sean sutiles y no demasiado llamativos.

Combinaban colores neutros con accesorios simples.

Por otro lado, evita llevar demasiados. Es decir, no quieras adornarlo de más. Incluye elementos como cinturones delgados y accesorios en la cabeza para que se vea un poco más elevado sin que se sienta forzado o como “too much”.

Estilo unisex

Si pones atención, podrás darte cuenta de que en general las piezas populares de los noventas son muy versátiles, hasta el punto en el que las prendas básicas podrían usarse tanto por hombres como mujeres, es decir, esta barrera de género quedó un poco borrosa. Fue así como comenzó la onda de la ropa femenina con siluetas un poco más holgadas y atemporales. Ese ‘boyfriend fit’ que a la fecha seguimos usando.





Las mujeres comenzaron a llevar looks ‘oversized’ y más utilitarios.

Así mismo, las personas comenzaron a buscar prendas cómodas y funcionales para el diario. Por su parte, los peinados se inclinaban un poco más hacia lo natural, adiós a los permanentes y las keratinas, la moda era llevar la melena tipo “messy” y despreocupada. ¡Nos encanta!

Seguían en tendencia los patrones pero no con figuras rebuscadas y llenas de color, si no con cuadros, rayas y texturas simples. Aunque son patrones, son clásicos que nunca pasarán de moda.

Así que ya lo sabes. Si quieres un look sencillo pero elegante, basta con preguntarte, ¿qué usaban tus celebs favoritas en los 90s?