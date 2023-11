Jennifer Aniston se despide de Matthew Perry: ‘Descansa hermanito, siempre me alegraste el día’

El pasado 28 de octubre la industria del entretenimiento se tiñó de luto por el fallecimiento del actor Matthew Perry, inmortalizado por su papel de Chandler Bing en Friends. Días después de esta triste noticia, el elenco de dicha serie televisiva emitió un comunicado en el que admitían estar “absolutamente devastados por la pérdida” de su compañero y amigo, y pedían tiempo para procesar su partida. Ahora, tras poco más de dos semanas, Jennifer Aniston y cada uno de los protagonistas han roto el silencio y le ha dedicado un conmovedor mensaje a su querido Matty.

Los protagonistas de ‘Friends’ se convirtieron en familia.

“Oh, vaya, esto me ha herido profundamente... Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado”, publicó la intérprete de Rachel Green en su cuenta de Instagram. “Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente”, añadió.

“Y lo amábamos profundamente. Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso”, continuó en su emotivo mensaje.

“Nos hizo reír a todos. Y reírse mucho. En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre”, prometió la actriz. “Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo”, continuó haciendo referencua a una charla que mantuvo con Perry a propósito de una foto tomada en los inicios de Friends. “Hacerte reír me alegró el día”, confesaba Matthew. “Awww, la primera de miles de veces”, le respondió Aniston.

“Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir: ‘¿Podrías ESTAR más loca?”, agregó Jennifer en su mensaje para luego concluir: “Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día... ”.

Los mensajes de Mónica, Ross y Joey

Courteney Cox, quien dio vida a Mónica Geller en la exitosa serie, también le dedicó unas conmovedoras palabras. “Estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo Matty y te extraño todos los días. Cuando trabajas con alguien tan estrechamente como lo hice yo con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir”, escribió la actriz, quien compartió una divertida escena que protagonizó junto a Perry. “Era divertido y amable”.

David Schwimmer, quien interpretó a Ross Geller en la famosa sit com, también le dedicó unas conmovedoras palabras a su amigo. “Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad”, escribió el actor. “Y tenías corazón. Con lo cual fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo”, escribió en alusión a un simpático posado junto a Matthew. “Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor... ‘¿Podría haber más nubes?’”, concluyó.

Matt LeBlanc, quien encarnó a Joey Tribbiani en Friends, también usó su Instagram para despedirse de su amigo. “Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los momentos favoritos de mi vida”, escribió, compartiendo varias fotos junto a Matthew en el set de Friends. “Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando pienso en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor”, agregó, para concluir con una broma: “Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes”.