Jennifer Aniston, destrozada por el fallecimiento de su padre

John Aniston, legendario actor de Days of our Lifes y padre de la actriz Jennifer Aniston, falleció este viernes a los 89 años. La protagonista de Friends confirmó la lamentable noticia a través de su perfil de Instagram, en dónde además dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Mi dulce papá, fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido”, escribió desde el fondo de su corazón la actriz de 53 años. Sin dar detalles sobre las causas del deceso, agregó: “Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor”.

Resaltando la fecha, Jennifer confirmó que su padre habría trascendido el fin de semana pasado: “Y nada menos que el 11 de noviembre. Ese número ahora tendrá un mayor significado para mí”, anotó sin explicar los motivos de su expresión.

Jennifer concluyó: “🕊️ Te amaré hasta el fin de los tiempos💔”. Resignada por esta partida y con la nostalgia a flor de piel, Aniston publicó una serie de fotos desde su infancia hasta los momentos públicos junto a él. Y pidió a su padre que no se olvidara de visitarla.

La fuerte confesión de Jennifer Aniston

Este duro golpe para la actriz llega tan sólo días después de que salieran a la luz sus declaraciones sobre la maternidad y cómo hizo lo posible por tener una familia. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, aseguró en entrevista para Allure.

“Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo”, pero jamás logró tener el resultado que esperaba. Mucho más informada y con la experiencia que sólo se obtiene con el tiempo, aseguró: “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos’. Hazte un favor‘. Es algo que simplemente no piensas”, agregó.

